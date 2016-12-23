В течение учебного года компания «Нестле Россия» проводит кулинарные уроки онлайн. На этих занятиях дети могут научиться готовить вкусные и полезные блюда. Мероприятия, которые проводит шеф-повар Михаил Лиске, проходят в рамках программы «Разговор о правильном питании».

С момента запуска проекта состоялось уже несколько уроков. Во время первого занятия к юным поварам с виртуальным обращением выступил автор детских песен Григорий Гладков, а почетным гостем мероприятия стал президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев.

Урок проходил в московской студии, где шеф-повар Михаил Лиске и ребята из музыкальной студии города Дубны придумывали вкусный и полезный десерт из тыквы и яблока. А мальчики и девочки из других городов готовили вместе с ними, следя за трансляцией урока на сайте программы.

Участники программы «Разговор о правильном питании» могут не только познакомиться с основами правильного питания, но и научатся готовить салаты, десерты, овощные бутерброды, а также освоят секреты сервировки стола и оформления еды.

Всего в течение года планируется провести пять кулинарных уроков. Во время трансляции участники могут не только готовить вместе с шеф-поваром, но и задавать ему вопросы, используя функцию «комментарии».

За две недели до проведения онлайн-урока на сайте размещается презентация и рецепт блюда с подробным описанием процесса приготовления. После проведения кулинарного урока на сайте появляется видеозапись с ним. Каждый, кто примет участие не менее чем в 3 из 5 кулинарных уроков, в конце учебного года получит «Диплом шеф-повара».

Ознакомиться с подробной программой уроков и стать участником мастер-классов можно на официальном сайте.