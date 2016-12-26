В минувшие выходные в Москве прошла премьера шоу «Волшебное созвездие Disney». Среди гостей были замечены Ольга Кабо, Анастасия Стоцкая, Юлия Проскурякова… Мероприятие также посетила Нелли Уварова, причем не одна: компанию ей составили муж Александр Гришин и дочь Ия, которую актриса впервые вывела в свет.

1 2 3 ... 13 Нелли Уварова и Александр Гришин с детьми

Нелли Уварова, в ноябре ставшая мамой во второй раз, вместе с семьей появилась на премьере шоу «Волшебное созвездие Disney». Большая компания сразу привлекла внимание журналистов, ведь актриса и ее муж редко появляются на публике вместе, да еще и с детьми.

Для 5-летней дочери супругов этот выход в свет стал первым, однако держалась она очень уверенно: с видимым удовольствием позировала фотографам, широко улыбалась и пребывала в отличном настроении.

Среди других гостей премьеры были замечены беременная Анастасия Стоцкая и Ольга Кабо с сыновьями, Алексей Кортнев с семьей, Юлия Проскурякова (почему-то в гордом одиночестве, но в весьма неоднозначном наряде) и другие знаменитости.