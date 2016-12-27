На днях на Первом канале вышел документальный фильм «Сергей Бодров: В чем сила, брат?», посвященный жизни знаменитого актера. Журналисты выяснили, что стало с детьми и женой исполнителя главной роли в киноленте «Брат-2».

1 2 3 ... 11 Первый канал выпустил фильм о Сергее Бодрове

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье Сергей Бодров-младший и его съемочная группа, работавшая над созданием фильма «Связной», попали под сошедший ледник. Все они до сих пор числятся пропавшими без вести, ведь спасатели так и не нашли никаких останков.

На Первом канале вышел документальный фильм, посвященный актеру. В нем подробно описано не только его прошлое и личная жизнь, о которой он очень не любил распространяться, но и то, как сейчас живет семья звезды.

Светлана, супруга режиссера, продолжает свою карьеру, а также в одиночку воспитывает двоих детей: 18-летнюю Ольгу и 14-летнего Александра. Несмотря на то, что наследники Бодрова стараются избегать внимания общественности, журналистам стало известно, что девушка поступила во ВГИК и собирается пойти по стопам отца.

Журналист Сергей Кушнерев рассказал, что и Ольга, и Александр очень похожи на Сергея: «Саша – такая же коробочка, как и он. Он любит все прятать, раскладывать по полочкам. А Оля при всей своей внешней простоте очень глубокая девочка. Сережа говорил: «Смотри, как она глядит своими глазищами на нас!» Каждый из них по-своему на него похож».