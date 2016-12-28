Ксения Бородина большую часть своего дня проводит вне дома. Находясь на работе, телеведущая очень скучает по детям и переживает о том, все ли с ними в порядке. Желая решить эту проблему, звезда установила дома камеры видеонаблюдения, чтобы всегда держать ситуацию под контролем.

В своем блоге Ксения Бородина часто делится с фолловерами полезными советами. На этот раз телеведущая решила рассказать подписчикам о том, что расставила по дому камеры, чтобы всегда следить за своими детьми.

Так как воспитанием малышей звезды ТНТ занимаются няни (сразу несколько), она предпочитает контролировать этот немаловажный процесс с помощью современных гаджетов. «Я гипер активная Мама и всегда хочу быть в курсе, чем занимаются детки в мое отсутствие, что и когда они едят, спят ли по режиму? Сейчас с видео-няней я смотрю за домашними с айфона. Я уверена в их безопасности, ведется архив записей. Я избавилась от 1000 вопросов в своей голове и переживаний (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала 27 декабря у себя в Instagram ведущая «Дома-2».

Фолловеры поддержали Ксению и сошлась во мнении, что она все делает правильно. Правда, нашлись и те, кто осудил Бородину за недоверие к домашнему персоналу.