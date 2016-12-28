Сыну 39-летней Жасмин Михаилу уже 19 лет. Однако певица утверждает, что совершенно не намерена становиться свекровью. В новом интервью знаменитость объяснила, почему будущей невестке стоит ее опасаться.

1 2 3 ... 13 Жасмин дала откровенное интервью, в котором рассказала и о своем старшем сыне Михаиле

Весной этого года Жасмин родила третьего ребенка. Певица не скрывает, что у нее была послеродовая депрессия, от которой она избавилась только благодаря работе и заботе о Мироне. Однако в этот раз журналисты решили поинтересоваться у звезды личной жизнью ее старшего сына Михаила.

«У него была девушка, сейчас он, по-моему, тоже с кем-то встречается», — призналась Жасмин в интервью порталу Sobesednik.ru

Певица сообщила, что пока запрещает Михаилу задумываться о таком серьезном шаге, как свадьба: «Может быть, он и готов жениться. Но я — нет». По словам звезды, она не готова стать свекровью, так как не ощущает себя достаточно взрослой для этого. «В душе я все та же молоденькая девушка. Предупреждаю: я буду ревнивой свекровью», — обещает Жасмин.