Сыну 39-летней Жасмин Михаилу уже 19 лет. Однако певица утверждает, что совершенно не намерена становиться свекровью. В новом интервью знаменитость объяснила, почему будущей невестке стоит ее опасаться.
Весной этого года Жасмин родила третьего ребенка. Певица не скрывает, что у нее была послеродовая депрессия, от которой она избавилась только благодаря работе и заботе о Мироне. Однако в этот раз журналисты решили поинтересоваться у звезды личной жизнью ее старшего сына Михаила.
Певица сообщила, что пока запрещает Михаилу задумываться о таком серьезном шаге, как свадьба: «Может быть, он и готов жениться. Но я — нет». По словам звезды, она не готова стать свекровью, так как не ощущает себя достаточно взрослой для этого. «В душе я все та же молоденькая девушка. Предупреждаю: я буду ревнивой свекровью», — обещает Жасмин.
сынок то страшОн
а молодая уже не молода
сын нормальный у нее, еще возмужает и будет интересный мужчина. жениться ему вообще рано. после 30-ти женится, такие вряд ли рано в брак вступают. а вот дочка от молодаванина страшненькая. вообще молдаване сколько видела, топорные внешне.
Ну запрещает, не согласна... Если сын захочет жениться, ничего его не остановит. Маму слушать точно не будет. Только если пригрозят денег лишить.
сын нормальный у нее, еще возмужает и будет интересный мужчина. жениться ему вообще рано. после 30-ти женится, такие вряд ли рано в брак вступают. а вот дочка от молодаванина страшненькая. вообще молдаване сколько видела, топорные внешне.