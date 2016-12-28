43-летний Сергей Безруков до сих пор никак не комментировал слухи о том, что у него есть внебрачные дети. Но на днях актер не только подтвердил эту информацию, но и рассказал, как относится к малышам.

1 2 3 ... 11 Сергей Безруков признался, что впервые стал отцом еще несколько лет назад

Два с половиной года назад в Сети появились слухи о том, что певица и актриса из Санкт-Петербурга Кристина Смирнова воспитывает близнецов — мальчика и девочку — от актера Сергея Безрукова. Однако звезда фильма «Высоцкий: Спасибо, что живой» не только яростно отрицал эту информацию, но и подал в суд на несколько изданий, написавших об этом. С тех пор Сергей успел развестись с супругой Ириной, вновь жениться и стать отцом — вторая жена актера, Анна Матисон, родила Безрукову дочь Марию в июле 2016 года.

На днях Сергей все-таки решился откровенно рассказать о старших детях в интервью газете «Комсомольская правда»: «Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как и для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье. Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая». О своих отношениях с матерью внебрачных детей Безруков предпочел умолчать.