На днях все семейство Бекхэмов отправилось отмечать зимние праздники на теплые Мальдивские острова. Пока дети оттачивали свои навыки в вейкбординге, прыжках с яхты и заплывах в океане, Дэвид и Виктория Бекхэмы готовили им вкусные ужины и делали яркие снимки на память.

Дэвид и Виктория Бекхэмы решили отвезти всех четверых детей на Мальдивы, где каждый из ребят нашел себе занятие по душе: Бруклин и Ромео прыгали в океан с яхты, Круз катался на вейкборде, а Харпер вместе с подружками плавала на мелководье. Компанию им составила семья известного шеф-повара Гордона Рэмзи — давние друзья Бекхэмов.

Пока дети резвились на пляже, Виктория с удовольствием их фотографировала и делала селфи, а Дэвид... готовил аппетитные блюда на ужин — одним из них стало мясное рагу. Процесс экс-футболист запечатлел на видео, которое выложил в Instagram. Там же появились и другие забавные и милые снимки его родных — смотрите их в нашей фотогалерее.