В середине ноября 37-летняя Пинк подтвердила слухи о своей беременности, которые появились в СМИ после того, как во время прогулки ее запечатлели папарацци. На днях певица поделилась в Instagram новостями о рождении сына, а также сообщила, как они с мужем, 41-летним Кэри Хартом, решили назвать малыша.
Пинк подтвердила слухи о второй беременности только после того, как скрывать интересное положение стало уже невозможно. Певица очень радовалась скорому пополнению в семье и даже делилась откровенными фотографиями топлес. К слову, у Пинк и Кэри Харта уже есть 5-летняя дочь Уиллоу Сейдж.
Позднее в микроблоге знаменитости появилось еще одно фото. На нем отец мальчика Кэри Харт, позирует, сидя с сыном на руках в кресле: «Я люблю отца моего ребенка». Поклонники поздравили Пинк с пополнением в семье и пожелали ей скорее возвращаться домой.
зачем эти телеса выставлять на всеобщее обозрение?
Очень рада за Пинк, малыш лапусенок ))
Мун Харт - это в переводе получается Сердце Луны? Н-да....
Харт-то фамилия мужа!
Вот вроде сама она внешне странно выглядит, а человек нормальный. Как-то успевает и делом своим заниматься, и семьей. И не вопит на каждом углу, какая она героиня и про болезни ее ничего не слышно почему-то. И девочка у них одета в девичью одежду и в холодное время года на ней шапка, куртка и угги, а не вьетнамки на босу ногу. Младенчик хорошенький и сразу фото выложили, между тем про каждую минуту ее беременности никто не писал и про походы на тусовки после родов тоже нет никакой информации. Респект ей, одна из немногих в шоубизе, кто сохранил свои мозги в порядке.