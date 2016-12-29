В середине ноября 37-летняя Пинк подтвердила слухи о своей беременности, которые появились в СМИ после того, как во время прогулки ее запечатлели папарацци. На днях певица поделилась в Instagram новостями о рождении сына, а также сообщила, как они с мужем, 41-летним Кэри Хартом, решили назвать малыша.

1 2 3 ... 13 Певица Пинк стала мамой во второй раз

Пинк подтвердила слухи о второй беременности только после того, как скрывать интересное положение стало уже невозможно. Певица очень радовалась скорому пополнению в семье и даже делилась откровенными фотографиями топлес. К слову, у Пинк и Кэри Харта уже есть 5-летняя дочь Уиллоу Сейдж.

На днях звезда поделилась в своем Instagram совместным снимком с новорожденным. «Джеймсон Мун Харт. 26.12.2016», — подписала милый кадр знаменитость.

Позднее в микроблоге знаменитости появилось еще одно фото. На нем отец мальчика Кэри Харт, позирует, сидя с сыном на руках в кресле: «Я люблю отца моего ребенка». Поклонники поздравили Пинк с пополнением в семье и пожелали ей скорее возвращаться домой.