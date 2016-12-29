Казалось бы, еще недавно супруга 39-летнего Степана Меньщикова в соцсетях рассказывала о том, как трудно ей было пережить частые измены, постоянную грубость и ссоры. Однако тогда пара преодолела все свои разногласия ради будущего ребенка. На днях звезда «Дома-2» поделилась, что родила сына.
В августе 2016 года Степан Меньщиков и Евгения Шамаева решили узаконить свои отношения. Впрочем, ни о какой роскошной свадьбе речи не шло. На церемонию бракосочетания прибыли только самые близкие друзья, а сами молодожены выбрали повседневные наряды одинакового синего цвета. К слову, уже тогда Евгения даже не старалась скрыть своего положения. Практически всю беременность девушка отбегала в облегающих платьях и нарядах.
Поклонники пары в комментариях поздравили маму и пожелали ей скорее вернуться домой.
Напомним, что у Меньщиковых уже есть 3-летний сын Иван, ради которого Степан решил добровольно покинуть телепроект «Дом-2».
Та вернетса яще! Вилом по воде уходы яго! Отож вона че, прийшев, ушев. Це дом2, як манна небесна!