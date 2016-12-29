Западные СМИ продолжают с интересом следить с бракоразводным процессом и отношениями 52-летнего Брэда Питта и 41-летней Анджелины Джоли. Недавно один из зарубежных таблоидов сообщил, что актриса преподнесла своему бывшему супругу самый лучший подарок — позволила отметить Рождество с детьми.
Кажется, Анджелина Джоли наконец начала осознавать свои ошибки и поняла, что детям нужен отец. Ожесточившаяся, как думали многие, актриса позволила своему бывшему супругу отметить Рождество в кругу семьи. Об этом изданию Us Magazine сообщил источник из окружения актера.
По его словам, Джоли не только разрешила Питту присутствовать в доме во время праздника, но и попыталась поддерживать праздничную атмосферу, несмотря на психотерапевта, который, согласно решению компетентных органов, должен наблюдать за каждой встречей Брэда с детьми.
Подарок - это дать его же детей ему для встречи??? Ополоумела она вконец. Подарок???????
Подарок - это дать его же детей ему для встречи??? Ополоумела она вконец. Подарок???????
А то что органы настояли на присутствии психотерапевта при встречи Бреда с детьми никого не смущает???? Или это опять происки Энджи)