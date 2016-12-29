Западные СМИ продолжают с интересом следить с бракоразводным процессом и отношениями 52-летнего Брэда Питта и 41-летней Анджелины Джоли. Недавно один из зарубежных таблоидов сообщил, что актриса преподнесла своему бывшему супругу самый лучший подарок — позволила отметить Рождество с детьми.

1 2 3 ... 13 Анджелина Джоли сделала шаг к примирению с Брэдом Питтом

Кажется, Анджелина Джоли наконец начала осознавать свои ошибки и поняла, что детям нужен отец. Ожесточившаяся, как думали многие, актриса позволила своему бывшему супругу отметить Рождество в кругу семьи. Об этом изданию Us Magazine сообщил источник из окружения актера.

«Брэд действительно повидался с детьми и обменялся с ними праздничными подарками», — рассказывает инсайдер журналистам.

По его словам, Джоли не только разрешила Питту присутствовать в доме во время праздника, но и попыталась поддерживать праздничную атмосферу, несмотря на психотерапевта, который, согласно решению компетентных органов, должен наблюдать за каждой встречей Брэда с детьми.