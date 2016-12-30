Филипп Киркоров пустил в свой дом журналистов Первого канала. В эфире передачи «Мужское и женское» от 30 декабря певец провел экскурсию по своему особняку и рассказал много интересного ведущей шоу Юлии Барановской.
Так, артист признался, что специально сделал лестницу на второй этаж витиеватой и крутой, чтобы она символизировала его непростой путь к славе. Поп-король позволил заснять его комнату с многочисленными наградами и признался, что в этот Новый год в его жилище впервые стоит живая елка.
Малыши Алла-Виктория и Мартин с удовольствием показали детям Юлии украшения, висящие на пушистой и ароматной красавице, а также с гордостью продемонстрировали все свои многочисленные игрушки и даже станцевали для гостей.
Визит съемочной группы в особняк Киркорова закончился чаепитием и обменом подарками. Без презентов не остался никто из присутствующих.
Детей воспитывает сестра - значит это дети сестры. Филя просто мимо иногда пробегает, отсвечивая блестками на перьях.