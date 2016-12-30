30 декабря в эфир вышел последний выпуск шоу «Мужское и женское» на Первом канале. Героем передачи стал Филипп Киркоров, который впервые пустил журналистов в свой загородный дом. Юлия Барановская подробно расспросила поп-короля обо всех деталях его интерьера, а дети телеведущей взяли интервью у маленьких Аллы-Виктории и Мартина.

1 2 3 ... 12 Филипп Киркоров показал Юлии Барановской все комнаты в своем доме

Филипп Киркоров пустил в свой дом журналистов Первого канала. В эфире передачи «Мужское и женское» от 30 декабря певец провел экскурсию по своему особняку и рассказал много интересного ведущей шоу Юлии Барановской.

Так, артист признался, что специально сделал лестницу на второй этаж витиеватой и крутой, чтобы она символизировала его непростой путь к славе. Поп-король позволил заснять его комнату с многочисленными наградами и признался, что в этот Новый год в его жилище впервые стоит живая елка.

Малыши Алла-Виктория и Мартин с удовольствием показали детям Юлии украшения, висящие на пушистой и ароматной красавице, а также с гордостью продемонстрировали все свои многочисленные игрушки и даже станцевали для гостей.

Визит съемочной группы в особняк Киркорова закончился чаепитием и обменом подарками. Без презентов не остался никто из присутствующих.