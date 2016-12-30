Вот уже полтора месяца интернет-пользователи обсуждали, как Ксения Собчак и Максим Виторган собираются назвать своего сына, ведь звездные родители специально держали имя мальчика в секрете. Однако 30 декабря, в канун Нового года, актер решил сделать подарок всем своим подписчикам и весьма оригинальным способом сообщил имя сына.
Видимо инсайдеры, сообщавшие ранее о том, что именно это имя выбрали звездные родители для своего малыша, оказались правы. Хотя долгое время многие фанаты пары были уверены, что Ксения собирается назвать своего сына в честь отца Анатолия Собчака.
Назовет, интересно, кто-нибудь своего ребенка Сократ?
Платон Виторчак !!
А зачем он себя то сфоткал в зеркало?)Просто снежинку нельзя было ?)
Дурацкое имя с такой фамилией
я так и знала что Платон)
платон- планктон.
Странно скрывал, об этом имени уже говорили на 3 день после родов. Говорили, что его назовут как отца Ксении или Платоном.
Чой-то они фрискино имя пацану дали? Не смогли свое оригинальное придумать?