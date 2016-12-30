35-летняя Ксения Собчак родила сына 18 ноября 2016 года. Однако до последнего момента имя мальчика звездные родители держали в секрете. Видимо, медиадива и ее супруг решили сделать маленький новогодний подарок своим фанатам.

1 2 3 ... 13 Максим Виторган и Ксения Собчак перестали скрывать имя своего сына

Вот уже полтора месяца интернет-пользователи обсуждали, как Ксения Собчак и Максим Виторган собираются назвать своего сына, ведь звездные родители специально держали имя мальчика в секрете. Однако 30 декабря, в канун Нового года, актер решил сделать подарок всем своим подписчикам и весьма оригинальным способом сообщил имя сына.

В своем Instagram Максим опубликовал фотографию, на которой была запечатлено елочное украшение в виде снежинки с надписью «Платон».

Видимо инсайдеры, сообщавшие ранее о том, что именно это имя выбрали звездные родители для своего малыша, оказались правы. Хотя долгое время многие фанаты пары были уверены, что Ксения собирается назвать своего сына в честь отца Анатолия Собчака.