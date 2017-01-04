2016 год стал, пожалуй, самым счастливым в жизни Евгения Малкина: знаменитый хоккеист женился на Анне Кастеровой и впервые стал папой. Долгое время новоиспеченные родители скрывали сына от посторонних, но на новогодних каникулах наконец решились поделиться с фанатами первыми снимками с малышом.

1 2 3 4 5 6 7 Евгений Малкин выложил в Сеть трогательный снимок с сыном Никитой

4 января Евгений Малкин опубликовал у себя в Instagram первое фото с сыном Никитой. Счастливый отец сфотографировался с крохой в бассейне, показав, как учит 7-месячного малыша плавать.

Фолловеры за 18 часов оставили под снимком 36 тысяч «лайков» и более 200 комментариев. Лица крохи на снимке не видно, однако подписчики пришли к выводу, что мальчик должен быть похож на папу.

Остается ждать, когда Евгений и Анна решатся полностью показать кроху своим поклонникам. Интересно, олимпийский чемпион отдаст своего наследника в хоккей или, быть может, в плавание?