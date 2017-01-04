4 января Евгений Малкин опубликовал у себя в Instagram первое фото с сыном Никитой. Счастливый отец сфотографировался с крохой в бассейне, показав, как учит 7-месячного малыша плавать.
Фолловеры за 18 часов оставили под снимком 36 тысяч «лайков» и более 200 комментариев. Лица крохи на снимке не видно, однако подписчики пришли к выводу, что мальчик должен быть похож на папу.
Остается ждать, когда Евгений и Анна решатся полностью показать кроху своим поклонникам. Интересно, олимпийский чемпион отдаст своего наследника в хоккей или, быть может, в плавание?