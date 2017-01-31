Недавно в Сети появились слухи о том, что 35-летняя Саша Зверева рассталась со своим супругом Дмитрием Алмазовым. Мама троих детей информацию не подтверждает, однако фото с мужем в соцсети давно не выкладывает. А 31 января в Instagram Саши появилась занимательная публикация, посвященная мужчинам, бросивших своих детей.

1 2 3 ... 13 Саша Зверева затронула тему отношений отцов со своими детьми после развода

Саша Зверева воспитывает троих детей. Дочь Василису и сына Макара она родила от своего первого мужа, банкира Ильи. А в 2015 году на свет появился сын Саши, Лев, отцом которого стал второй супруг артистки, диджей Дмитрий Алмазов. В своем микроблоге певица любит делиться с фанатами подробностями воспитания детей, а также размышлять на тему отношений мужчин и женщин.

31 января Саша опубликовала фото своих детей и подписала его: «Никак не уходит из головы пост Оксаны Самойловой, в котором она рассказывает об их с Джиганом мыслях относительно родительства. Как некоторые отцы намеренно избегают совместных каникул с детьми, перестают общаться с малышами после расставания с мамой». (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)

Кроме того, Саша призвала таких отцов одуматься, пока не стало поздно: «Есть ли какие-то действительно веские причины, чтобы избегать своих собственных детей? Есть ли оправдание отцу, который предпочёл родить «еще одного», вместо того, чтобы достойно воспитать всех своих сыновей?Сколько алиментов, которыми откупаются отцы, стоят слова ребенка: «А папа правда позвонит? Я скучаю по папе, я помню, какой он». Очнитесь! Те, кто почти отрубил свои корни. Те, кто «залил» алкоголем свою пустоту. Опомнитесь, новые жены отцов, переставших общаться со своими детьми. Вы же их новые хозяйки, вы же сами матери и женщины — направьте их лица туда, где много лет/месяцев/недель назад растаял образ тех, кто всю жизнь будет помнить папины колючки на подбородке и ждать его звонка. И верить: папа точно любит. Просто он сейчас очень занят».

Кстати, особенно Саше Зверевой понравились слова Джигана, который недоумевает, как некоторые мужчины могут упустить счастливые моменты отцовства. Сам музыкант, который совсем скоро станет отцом в третий раз, души не чает в своих дочках.