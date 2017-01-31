Саша Зверева воспитывает троих детей. Дочь Василису и сына Макара она родила от своего первого мужа, банкира Ильи. А в 2015 году на свет появился сын Саши, Лев, отцом которого стал второй супруг артистки, диджей Дмитрий Алмазов. В своем микроблоге певица любит делиться с фанатами подробностями воспитания детей, а также размышлять на тему отношений мужчин и женщин.
Кроме того, Саша призвала таких отцов одуматься, пока не стало поздно: «Есть ли какие-то действительно веские причины, чтобы избегать своих собственных детей? Есть ли оправдание отцу, который предпочёл родить «еще одного», вместо того, чтобы достойно воспитать всех своих сыновей?Сколько алиментов, которыми откупаются отцы, стоят слова ребенка: «А папа правда позвонит? Я скучаю по папе, я помню, какой он». Очнитесь! Те, кто почти отрубил свои корни. Те, кто «залил» алкоголем свою пустоту. Опомнитесь, новые жены отцов, переставших общаться со своими детьми. Вы же их новые хозяйки, вы же сами матери и женщины — направьте их лица туда, где много лет/месяцев/недель назад растаял образ тех, кто всю жизнь будет помнить папины колючки на подбородке и ждать его звонка. И верить: папа точно любит. Просто он сейчас очень занят».
Кстати, особенно Саше Зверевой понравились слова Джигана, который недоумевает, как некоторые мужчины могут упустить счастливые моменты отцовства. Сам музыкант, который совсем скоро станет отцом в третий раз, души не чает в своих дочках.
К сожалению, большинство новых жен отцов максимально настраивают против детей от предыдущего брака. Ревностно относятся к алиментам и совместному времяпровождению с детьми.
Все таки, отца своим детям нужно выбирать тщательно. Иначе... К выбору матери тоже относится.
Честно говоря, прослезилась.
Тоже соглашусь - выбирать отца нужно более ответственно..если у него уже есть дети от предыдущих браков - смотреть как он к ним относится..и делать выводы..и на первое место в списке требований ставить порядочность, надежность и честность, а не размер кошелька..а по теме -что-то эта Саша рожает строго от богатых, потом плачется, что изменяют. не хотят с детьми общаться и прочее..может пора уже сместить приоритеты в сознании наконец..
Отцы, не покидайте сыновей, Не унижайте их подарком к дате.Всё можно изменить в судьбе своей,Но только сыновей не покидайте.Пока малы - за них в ответе мать.От первых слёз и до вечерней сказки.Но как потом им будет не хвататьМужской поддержки и отцовской ласки.Им непременно нужно подражать своим отцам.На то они и дети.Родную руку молча подержать,Пойти с отцом рыбачить на рассвете.Обида вас настигнет, иль любовь, Не уходите, вы им всех дороже.Ведь в жилах сыновей течет отцова кровьИ заменить её уже никто не сможет.
Отцы, не покидайте сыновей,
Не унижайте их подарком к дате.
Всё можно изменить в судьбе своей,
Но только сыновей не покидайте.
Пока малы - за них в ответе мать.
От первых слёз и до вечерней сказки.
Но как потом им будет не хватать
Мужской поддержки и отцовской ласки.
Им непременно нужно подражать своим отцам.
На то они и дети.
Родную руку молча подержать,
Пойти с отцом рыбачить на рассвете.
Обида вас настигнет, иль любовь,
Не уходите, вы им всех дороже.
Ведь в жилах сыновей течет отцова кровь
И заменить её уже никто не сможет.
Только сыновей не покидать? Дочерей бросать можно? Более глупого стиха не яитала.
И тут пришла саша зверева, сказала что-то пафосное и мужики резко перестали бросать детей. Пук в вечность.