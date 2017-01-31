31 января в Сеть попал редкий кадр с Машей Михалковой. Трогательным снимком, на котором малышке всего 5 лет, поделился у себя в Instagram отец девочки, Егор Кончаловский.

1 2 3 ... 12 В Сети появилось забавное фото дочери Кончаловского



Егор Кончаловский опубликовал архивный кадр со своей дочерью. Снимок был сделан около 10 лет назад. На нем совсем еще маленькая Маша с видимым удовольствием позирует фотографу, облаченная в нарядное розово-сиреневое пышное платье и эффектную шляпку в тон.

«Мне всегда казалось, что моя дочь не любит ни наряжаться, ни фотографироваться, но увидев это фото, где ей 5 лет, я засомневался так ли хорошо я ее знаю?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — подписал фото режиссер.

«Будущая актриса!», «Красавица», — принялись комментировать пост подписчики. И мы их мнение разделяем: нечасто увидишь, чтобы малышка настолько уверенно чувствовала себя перед камерой.