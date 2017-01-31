31 января в Сеть попал редкий кадр с Машей Михалковой. Трогательным снимком, на котором малышке всего 5 лет, поделился у себя в Instagram отец девочки, Егор Кончаловский.
Егор Кончаловский опубликовал архивный кадр со своей дочерью. Снимок был сделан около 10 лет назад. На нем совсем еще маленькая Маша с видимым удовольствием позирует фотографу, облаченная в нарядное розово-сиреневое пышное платье и эффектную шляпку в тон.
«Мне всегда казалось, что моя дочь не любит ни наряжаться, ни фотографироваться, но увидев это фото, где ей 5 лет, я засомневался так ли хорошо я ее знаю?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — подписал фото режиссер.
«Будущая актриса!», «Красавица», — принялись комментировать пост подписчики. И мы их мнение разделяем: нечасто увидишь, чтобы малышка настолько уверенно чувствовала себя перед камерой.
Текст:
Марианна Волчок
Фото:
Personastars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Какая милая девушка. На вид весьма неформальна...
В кого такая милая девочка получилась?
Есть новости о Марии Кончаловской? Думала в статье о ней написано, а это племянница ее.
От мамы ничего не унаследовала...мама невероятная красавица...дочка уж очень посредственная..
А почему Маша Михалкова, а не Кончаловская?
Девочка хорошенькая, очень похожа на папу , красивая пара ,жаль что расстались!
Почему Маша Михалкова? отец же Кончаловский??!!! Толкалина ооочень красивая женщина, а дочка очень похожа на маму Егора Кончаловского!
Почему Маша Михалкова? отец же Кончаловский??!!! Толкалина ооочень красивая женщина, а дочка очень похожа на маму Егора Кончаловского!
Есть новости о Марии Кончаловской? Думала в статье о ней написано, а это племянница ее.
Девочке не мешало бы похудеть...