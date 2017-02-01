27 января в Москве состоялось открытие четвертой реабилитационно-образовательной программы для детей «По пути с хаски». Вплоть до 12 февраля каждый день в парке Сокольники несколько групп школьников с ограниченными возможностями здоровья будут отправляться в путешествие по специально подготовленному маршруту в компании с лучшими друзьями полярников – собаками породы хаски.

1 2 3 4 5 6 Навестить четвероногих обитателей карельского «Большого Приключения», сфотографироваться с собаками, почесать у них за ухом (только не кормить!), пообщаться с дружелюбными инструкторами (они не откажутся от праздничного тортика), прокатиться на нартах... можно теперь не покидая Москвы!

Ежегодную программу «По пути с хаски» разработали и организовали знаменитые полярники Дмитрий и Матвей Шпаро, основатели сети детских туристических лагерей, куда на любую смену сегодня мечтают попасть тысячи школьников. С момента создания программы «По пути с хаски» ее активно поддерживает Правительство Москвы и бренд кормов для домашних животных PURINA.

В ходе программы «По пути с хаски» в этом году около 600 воспитанников коррекционных школ, колледжей и интернатов Москвы смогут познакомиться и пообщаться со специально обученными собаками. Тридцать хаски, вместе с которыми участники проходят развивающий маршрут в парке «Сокольники», приехали в Москву из лагеря «Большое приключение» в Карелии.

«По пути с хаски» – это, буквально, в гостях у сказки! «Мне больше всего запомнилось то чувство свободы, когда ты на санях, запряженных восьмеркой собак, рассекаешь безумно красивый лес с нетронутым снегом! Это счастье!» – так пишут дети, побывавшие в «Большом Приключении».

В рамках программы ребятам предлагается не только пообщаться с лохматыми четвероногими друзьями из заснеженной Республики Карелия и с ветерком прокатиться на нартах по зимнему лесу, при этом не уезжая из Москвы. Кроме того, на несколько часов участники программы попадут на импровизированную российскую дрейфующую полярную станцию «Барнео», расположенную в самом сердце Арктики рядом с Северным полюсом...

Юным ученым необходимо будет проверить готовность взлётно-посадочной полосы, собрать данные о погоде, изготовить своими руками ветроуказатель, оценить скорость упряжки и сварить витаминный напиток. Помогать участникам на маршруте будут верные спутники человека на севере – собаки породы хаски. Скучно точно не будет!

Все остальные желающие познакомиться с собаками и сделать незабываемые фотографии смогут в Кемпинге «Сокольники» в любой день с 3 по 10 февраля с 15 до 17 часов. Вход на площадку мероприятия свободный.

Не упустите возможность подарить этот трогательный праздник себе и своим детям!

Москва, ПКиО «Сокольники», Кемпинг «Сокольники, 5-й Лучевой просек.