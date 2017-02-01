Ежегодную программу «По пути с хаски» разработали и организовали знаменитые полярники Дмитрий и Матвей Шпаро, основатели сети детских туристических лагерей, куда на любую смену сегодня мечтают попасть тысячи школьников. С момента создания программы «По пути с хаски» ее активно поддерживает Правительство Москвы и бренд кормов для домашних животных PURINA.
В ходе программы «По пути с хаски» в этом году около 600 воспитанников коррекционных школ, колледжей и интернатов Москвы смогут познакомиться и пообщаться со специально обученными собаками. Тридцать хаски, вместе с которыми участники проходят развивающий маршрут в парке «Сокольники», приехали в Москву из лагеря «Большое приключение» в Карелии.
В рамках программы ребятам предлагается не только пообщаться с лохматыми четвероногими друзьями из заснеженной Республики Карелия и с ветерком прокатиться на нартах по зимнему лесу, при этом не уезжая из Москвы. Кроме того, на несколько часов участники программы попадут на импровизированную российскую дрейфующую полярную станцию «Барнео», расположенную в самом сердце Арктики рядом с Северным полюсом...
Юным ученым необходимо будет проверить готовность взлётно-посадочной полосы, собрать данные о погоде, изготовить своими руками ветроуказатель, оценить скорость упряжки и сварить витаминный напиток. Помогать участникам на маршруте будут верные спутники человека на севере – собаки породы хаски. Скучно точно не будет!
Все остальные желающие познакомиться с собаками и сделать незабываемые фотографии смогут в Кемпинге «Сокольники» в любой день с 3 по 10 февраля с 15 до 17 часов. Вход на площадку мероприятия свободный.
Не упустите возможность подарить этот трогательный праздник себе и своим детям!Место проведения: Москва, ПКиО «Сокольники», Кемпинг «Сокольники, 5-й Лучевой просек.
Мы были на этой программе. Не попали на саму программу - мест уже не было, но пошли посмотреть. В результате ребенок пообщался с собаками, потискал их. Он и они в восторге. Все отлично. Рекомендуем.