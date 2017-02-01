О том, что Андрей Аршавин и 33-летняя Алиса Казьмина ждут ребенка, стало известно в сентябре 2016 года. На днях один из товарищей футболиста по клубу рассказал о том, что журналистка родила бывшему форварду «Зенита» сына.

1 2 3 ... 11 У Андрея Аршавина и Алисы Казьминой появился первый совместный ребенок

У Андрея Аршавина уже есть трое детей от его экс-возлюбленной Юлии Барановской. После скандального расставания с ней футболист старается скрывать свою личную жизнь от глаз общественности. Поэтому о беременности Алисы Казьминой журналисты узнали через несколько дней после свадьбы, которая состоялась в сентябре 2016 года.

31 января появился на свет их первый совместный ребенок, об этом журналистам портала Starhit рассказал один из товарищей футболиста по казахстанскому клубу «Кайрат»: «У Андрея сегодня родился сын. Мы с командой уже поздравили его».

Никакой информации об имени новорожденного и самочувствии матери источник не сообщил. К слову, Аршавин сейчас находится на сборах, где пробудет до 8 февраля. Впрочем, возможно руководство позволит футболисту вернуться домой раньше, чтобы успеть встретить супругу из роддома.