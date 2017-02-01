У Андрея Аршавина уже есть трое детей от его экс-возлюбленной Юлии Барановской. После скандального расставания с ней футболист старается скрывать свою личную жизнь от глаз общественности. Поэтому о беременности Алисы Казьминой журналисты узнали через несколько дней после свадьбы, которая состоялась в сентябре 2016 года.
Никакой информации об имени новорожденного и самочувствии матери источник не сообщил. К слову, Аршавин сейчас находится на сборах, где пробудет до 8 февраля. Впрочем, возможно руководство позволит футболисту вернуться домой раньше, чтобы успеть встретить супругу из роддома.
Хорошенькие дети у Казьминой. Здоровья мамочке и малышу.
Теперь размер алиментов детям от Барановской уменьшится. Как пить дать.
Алиса яркая девушка, с харизмой. Аршавина, как мужчину, понять можно. Юля ну совсем несимпатичная, еще и характер плохой. Немудрено, что ушел.
Какой из него отец мы все знаем😕😕😕
Сколько бы ни говорили, что Барановская бедняжка, а Казьмина такая-сякая, но Казьмина ему законная жена, а Барановская сожительница. Вот бабы хают Алису, а потом сами же орут, что институт брака сейчас ногами попирается. Жалко только детей, но никак не Юлию (чего здоровую работоспособную тетку жалеть?)
странная они парочка(((, Юлия ему больше подходила, но ему виднее))), счастья родителям, детям и их бывшим супругам ))))
Сколько бы ни говорили, что Барановская бедняжка, а Казьмина такая-сякая, но Казьмина ему законная жена, а Барановская сожительница. Вот бабы хают Алису, а потом сами же орут, что институт брака сейчас ногами попирается. Жалко только детей, но никак не Юлию (чего здоровую работоспособную тетку жалеть?)
Рожала Юля, потому что любила ,и не думала о таком исходе .А он стал известным и богатым .И поступил как поступают множество мужчин . Меня удивляют те кто встают на сторону Аршавина .Поступи с вами так,вы бы другую песню пели .Страшная его бывшая , не страшная , но ведь жил он с ней ,сделал ей троих детей и несёт за это ответственность ,ведь Юля не одна это делала
Рожала Юля, потому что любила ,и не думала о таком исходе .А он стал известным и богатым .И поступил как поступают множество мужчин . Меня удивляют те кто встают на сторону Аршавина .Поступи с вами так,вы бы другую песню пели .Страшная его бывшая , не страшная , но ведь жил он с ней ,сделал ей троих детей и несёт за это ответственность ,ведь Юля не одна это делала
Я понять не могу, за что жалеть Барановскую? Ну назовите хоть причину. Она - это не их трое детей. Детей жалко. А почему надо жалеть Барановскую?