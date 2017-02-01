65-летняя Людмила Нарусова наслаждается тем, что наконец стала бабушкой. Политик часто дает интервью о двухмесячном Платоне, а недавно показала своему давнему другу, 65-летнему Стасу Садальскому, фотографию малыша и рассказала о своих чувствах к нему.

Все свободное время новоиспеченная бабушка Людмила Нарусова старается проводить с внуком Платоном, от которого она просто без ума. В ранних интервью политик признавалась, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет совершенно не капризным ребенком. А также хвасталась дочерью, у которой хватает сил не только на ребенка, но и на активную светскую жизнь.

Недавно Людмила поделилась своими чувствами с давним другом Стасом Садальским, который рассказал об этом разговоре журналистам «Комсомольской правды» : «Людмила призналась мне: «Платон — это счастье в моей жизни! Наконец-то я стала бабушкой. Никогда не думала, что буду любить внука больше Ксении».

Нарусова также показала Садальскому фотографию малыша: «Сложно сказать, на кого он похож. Еще слишком мал». В то же время сама Людмила ранее признавалась, что ее внук больше похож на своего отца Максима Виторгана.