Все свободное время новоиспеченная бабушка Людмила Нарусова старается проводить с внуком Платоном, от которого она просто без ума. В ранних интервью политик признавалась, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет совершенно не капризным ребенком. А также хвасталась дочерью, у которой хватает сил не только на ребенка, но и на активную светскую жизнь.
Нарусова также показала Садальскому фотографию малыша: «Сложно сказать, на кого он похож. Еще слишком мал». В то же время сама Людмила ранее признавалась, что ее внук больше похож на своего отца Максима Виторгана.
Странно. Я сына люблю гораздо гораздо больше чем внуков. сын самое главное для нас с мужем, а внуки поскольку-постольку уже.
У меня мама тоже любит своего внука больше чем меня. Очень обидно когда внуки постольку поскольку.не хотела бы таких бабушек.
Моя мама тоже говорит что любит внуков больше. А я думаю, что так как своих сыновей, не буду любить никого. Максимум наравне)
любят больше детей дочерей, а детей снох не особо.
Это нормально, когда бабушки и дедушки любят внуков больше детей. Ведь внуки - это плод любви ваших любимых детей! Я тоже обожаю свою внучку, никогда не думала, что смогу испытать такие эмоции. Хотя дочь и сына своих очень люблю! И действительно очень жаль, когда внуки - постольку-поскольку... Печально это...
Некоторые бабушки имитируют любовь к внукам. Может от того, что живут отдельно от внуков,не растят их. Недостаток общения? У меня свекровь такая) Делает замечания внуку (когда они имитируют борьбу, играют), чтобы не навредил отцу. Сыну тогда было 10 лет)) Выглядит ее забота со стороны трогательно и смешно одновременно)
Странно. Я сына люблю гораздо гораздо больше чем внуков. сын самое главное для нас с мужем, а внуки поскольку-постольку уже.
Ну потому что это дети сына)))) их родила чужая вам женщина))) тут все понятно. А когда родная Дочка рожает- это совсем другая история, это ребёнок как свой))))
Странно. Я сына люблю гораздо гораздо больше чем внуков. сын самое главное для нас с мужем, а внуки поскольку-постольку уже.
Тоже слышала такое не раз, в т.ч. от собственной мамы. Обид абсолютно никаких, беспокоит другое - невозможно представить себе любовь к детям без постоянного страха за них - неужели за внуков этот страх мало того, что тоже будет присутствовать, так ещё и будет сильнее, чем за детей?
ну это нормально,я вот внучка своей бабушки от дочери,и меня бабушка любит гораздо больше,чем внуков от сына))) потому что родила меня её дочь а не чужая женщина- невестка) и вообще теоретически дети от сына- еще не факт что действительно от сына) а от дочери всегда от ДОЧЕРИ)