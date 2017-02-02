В конце прошлого года Сергей Безруков признался, что у него действительно есть дети вне брака, несмотря на то, что ранее яростно отрицал любую информацию по этому поводу и даже подавал в суд на несколько изданий, писавших об этом. «Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как и для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их», — рассказал актер, умолчав о том, как складываются у него отношения с матерью внебрачных детей.
Журналист расспросил актера о его отношениях с матерью внебрачных детей и привел пример, когда отпрысков воспитывают целыми семьями. «Я тоже стремлюсь к гармонии, и у меня в принципе все замечательно складывается», — ответил Безруков, намекнув, что он отлично ладит с женщиной, родившей ему первых детей.
Он говорил что нет у него никаких детей. Недавно матисон родила , вроде в браке
Не удивлюсь, если актриса, у которой от него двое детей, "подарит" Безрукову еще одного ребенка. Будет открыто жить на две семьи. И Матисон словит бумеранг
Ну что тут скажешь???????? С Иришей он выглядел совсем иначе: холенный такой, с иголочки, ухоженный. И что это за свитер с оленями по колено????? Это С. Белый из бригады??? Верится с натяжкой. Еще раз повторюсь- " С кем поведешься от того и наберешься"
Он говорил что нет у него никаких детей. Недавно матисон родила , вроде в браке
Ирина Безрукова тоже не святоша. Бросила актера Ливанова, изменив ему с Безруковым. Ей вернулся бумеранг в виде актриски с внебрачными детьми и в виде Матисон. А актрисуле с внебрачными детьми тоже бумеранг Матисон.
Слава богу что у такого таланта есть потомки и не один! Он молодец! И с Ириной у него не было счастья вообще не понятно как он с ней жил! Дай бог здоровья этому человеку! Искренне симпатизирую ему!!!
Всегда нравился Безруков, интеллигентный, интересный, настоящий... но после всех этих раскрытых секретов, как внебрачные уже подрастающие дети и этот развод с Ириной с кризисный для нее момент.. Как то подмочили репутацию Сергея... НО не судимы будем!
Ирина не святая,она долго изменяла Ливанову с Безруковым будучи замужней женщиной, на тот момент Безруков был особо никому не известен и беден,жил с родителями,а как у него началась карьера она сразу же развелась и вышла за него, фамилию взяла его, конечно он когда был с ней выглядел отменно, согласна тут с комментом,был весь холеный, аж блестел, а тут прямо совсем простачок,да и карьера у него сразу завяла, Ирине надо было ему родить пока была молодая
А мне нравится как он песни высоцкого поет.
А как он внебрачным детям объяснит, что ребёнок от Матисон признан всеми, а их он стыдилсяи они вроде как второй сорт?