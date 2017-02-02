В СМИ уже давно ходили слухи о том, что у 43-летний Сергей Безруков впервые стал отцом еще несколько лет назад. На днях актер дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, что всегда будет помогать своим детям, и намекнул, что старается поддерживать хорошие отношения с их матерью.

1 2 3 ... 13 Сергей Безруков дал новое интервью о своих внебрачных детях

В конце прошлого года Сергей Безруков признался, что у него действительно есть дети вне брака, несмотря на то, что ранее яростно отрицал любую информацию по этому поводу и даже подавал в суд на несколько изданий, писавших об этом. «Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как и для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их», — рассказал актер, умолчав о том, как складываются у него отношения с матерью внебрачных детей.

На днях Безруков дал интервью изданию «Московский Комсомолец» . «Да, есть у меня дети. Я своих детей никогда не оставлю — они все мои. Но рассказывать, распространяться о личном — значит, вредить детям», — убежден Сергей.

Журналист расспросил актера о его отношениях с матерью внебрачных детей и привел пример, когда отпрысков воспитывают целыми семьями. «Я тоже стремлюсь к гармонии, и у меня в принципе все замечательно складывается», — ответил Безруков, намекнув, что он отлично ладит с женщиной, родившей ему первых детей.