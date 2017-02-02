В декабре прошлого года стало известно, что 33-летний Сергей Лазарев воспитывает 2-летнего сына Никиту. Позже артист сам подтвердил эту информацию и признался, что счастлив быть отцом. А 2 февраля певец показал поклонникам татуировку, которую посвятил своему малышу.

1 2 3 ... 11 Сергей Лазарев сделал новую татуировку, которую посвятил сыну Никите

Новость о том, что у Сергея Лазарева есть сын, стала большой неожиданностью не только для его поклонников, но и для коллег. Сам певец информацию подтвердил, однако о том, кто стал матерью мальчика Никиты, рассказывать он не спешит.

Не так давно Сергей опубликовал в своем микроблоге фотографию из тату-салона, но так и не признался фанатам, какую картинку собирается запечатлеть на шее. А 2 февраля Лазарев выложил снимок, на котором отчетливо видно его татуировку. Как оказалось, артист набил большую букву N. Ни у кого из поклонников знаменитости не осталось сомнений, что посвятил певец это тату своему сыну: «Супер! Это же Никита», «Я так и думала, что в честь сына сделает», «Сразу ясно: «Н» — Никита», «Хороший вы отец».