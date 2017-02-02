В декабре прошлого года стало известно, что 33-летний Сергей Лазарев воспитывает 2-летнего сына Никиту. Позже артист сам подтвердил эту информацию и признался, что счастлив быть отцом. А 2 февраля певец показал поклонникам татуировку, которую посвятил своему малышу.
Новость о том, что у Сергея Лазарева есть сын, стала большой неожиданностью не только для его поклонников, но и для коллег. Сам певец информацию подтвердил, однако о том, кто стал матерью мальчика Никиты, рассказывать он не спешит.
Не так давно Сергей опубликовал в своем микроблоге фотографию из тату-салона, но так и не признался фанатам, какую картинку собирается запечатлеть на шее. А 2 февраля Лазарев выложил снимок, на котором отчетливо видно его татуировку. Как оказалось, артист набил большую букву N. Ни у кого из поклонников знаменитости не осталось сомнений, что посвятил певец это тату своему сыну: «Супер! Это же Никита», «Я так и думала, что в честь сына сделает», «Сразу ясно: «Н» — Никита», «Хороший вы отец».
удивительное дело, оказывается и Тимати, и Лазарев - нежнейшие отцы. в жизни не подумала бы
Хороший отец, потому что татуировку сделал. Бгггг
Ой, щас начнет татуироваться, чтоб все ахали, какой он папаша, как ребенка засветил )
Оссподи... А в русском языке буквы "Н" нет? Или он правда Nикита? Ох уж эта звёззная жисть... Не будешь понтоваться - не поймут ))) А его не в Америке родили? Чтоб потом с гражданством не мучиться?
Всё равно не верю.Два года скрывать ребёнка,нигде не светиться с ним,не попадать в объективы телекамер просто нереально.
Может сына зовут Nиколай)))Nаум или Nаиль))) почему никита сразу. или это тату для мамы малыша Nатали
это для Nиколая Баскова тату))))))