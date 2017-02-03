Не секрет, что Лолита души не чает в своей единственной дочери и считает ее «подарком судьбы» и «главной наградой в жизни». Однако исполнительница крайне редко показывает Еву в своем микроблоге.
Поклонники не могли не заметить, как девушка повзрослела: «Уже такая взрослая стала? Да как быстро время бежит!», «Через пару лет ждем фотографий с финала чемпионата мира по бильярду», «Смотришь на такое юное создание, и хочется пожелать, что бы перед ней все дороги всегда были открыты...», «Ева модная, а главное взрослая уже такая».
это не дочь Цекало. Она сама в одной передаче говорила, что забеременела когда уже рассталась с ним а официально они еще не были разведены, а мужчина от которого она забеременела ее бросил. И типа Цекало сжалился над ней и дал ребенку свою фамилию. Она еще говорила что за это ему благодарна и типа жаль что он с дочкой практически не общается
Лолита так гордится своей дочерью что выставили почти все фотографии только её самой или с мужем.Дочь даже с ней не живет, зачем же это лицемерие.
А в другом интервью писали что это дочь ее покойной подруги. Что после ее смерти она удочерила маленькую Еву. Мне лично в этот вариант верится больше.
Помню все говорили раньше что из клинского роддома она ее забрала грудничком. И девочка не здоровая.
Я абсолютно верю в то, что она не их дочь вообще. Лолиту беременной то никто не видел. Я хорошо помню, как она выплясывала на концерте, а на следующее утро типа дочь родила-чудеса.
Как бы то не было, Лолита пахала в Москве, обеспечивая дочь и мать. Желаю ее дочке здоровья.
Почему то подумала, что надо Лолиту на Евровидение отправить. А по теме, тоже слышала что дочь не их, что абсолютно неважно.
Лолита могла бы нанять дочери гувернантку, но жить вместе с ней, а не в другом городе.
Дочь у Лолиты, особенная. Поэтому живёт с бабушкой в другом городе. Так лучше для девочки.
Как бы то не было, Лолита пахала в Москве, обеспечивая дочь и мать. Желаю ее дочке здоровья.