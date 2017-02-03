Обычно 53-летняя Лолита Милявская в своем микроблоге делится с фолловерами планами на будущее, совместными снимками с 41-летним супругом Дмитрием Ивановым и кадрами со съемок и репетиций. Гораздо реже в Instagram певицы появляются фотографии с 17-летней дочерью Евой.

1 2 3 ... 12 Лолита Милявская опубликовала новое фото своей дочери Евы

Не секрет, что Лолита души не чает в своей единственной дочери и считает ее «подарком судьбы» и «главной наградой в жизни». Однако исполнительница крайне редко показывает Еву в своем микроблоге.

На днях Лолита опубликовала фото дочери из бильярдной. На снимке Ева с кием в руке учится играть. «Моя любимая дочь постигает азы бильярда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — подписала снимок знаменитость.

Поклонники не могли не заметить, как девушка повзрослела: «Уже такая взрослая стала? Да как быстро время бежит!», «Через пару лет ждем фотографий с финала чемпионата мира по бильярду», «Смотришь на такое юное создание, и хочется пожелать, что бы перед ней все дороги всегда были открыты...», «Ева модная, а главное взрослая уже такая».