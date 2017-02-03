Оксана Самойлова часто делится с подписчиками в Instagram советами по воспитанию малышей. Фолловеры с удовольствием прислушиваются к звезде, но порой ее рекомендации интернет-пользователей возмущают. Так, увидев, что жена рэпера Джигана посмеялась над младшей дочерью, когда та упала с самоката, подписчики бизнес-леди взбунтовались.
«Только не нападайте на меня за то, что я улыбаюсь на фото, а ребенок «плачет». Мы своих воспитываем спартанцами. Они не плачут по пустякам, не жалуются и если упали, то глазом не моргают даже. Пыль стряхнут и бегут дальше. Дети обожают преувеличивать, особенно если есть благодарный зритель в лице родителя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала Самойлова.
Оксана призналась, что когда кто-то из детей несерьезно травмируется, они с мужем всеми силами стараются делать вид, что не заметили произошедшего. «Если дочь замечает, что у кого-то дернулся глаз или натянулась бровь или еще какой-то признак реакции, все. Мирные жители считай проиграли следующие 15 минут все будут жалеть бедного ребенка и дуть на несуществующие ранки», — подытожила будущая многодетная мама.
А вы поддерживаете позицию супруги популярного музыканта?
Приятно на эту семью посмотреть!Оксана и дочки красавицы!
Оксана хорошая мать и красивая женщина
Согласна с ней, правда у меня мальчик, а не девочки. Странно только то, что дети у неё такие загорелые, я своего без крема не вожу на пляж
А я своей с удовольствием и подую на несуществующую ранку и пожалею, это ведь и есть кусочек детского счастья - мамина забота. Говорите что хотите в ответ, но моя дочь не нюня и не рева, истерики в магазине не закатывает и головой не бьется, если что не по её. Не игнором тут надо брать.
полностью поддерживаю! У нас дочь и мы тоже не обращаем внимания. И дочь, встала и побежала дальше как ни в чем не бывало. Ужасно, когда ребенок, видно, что никак ничем не ударился и орет, что есть мочи. И бегут мамаши - ути-пути. Тьфу.
Лайк зе ледженд оф зе феникс.
Согласна с ней, правда у меня мальчик, а не девочки. Странно только то, что дети у неё такие загорелые, я своего без крема не вожу на пляж
Согласна с Оксаной полностью, естественно, на серьезные травмы нормальная мать отреагирует, но дети действительно часто ориентируются на реакцию взрослых - если родители не ахают, то и ребенок не подумает расстраиваться. Я свою дочь всегда жалею, но стараюсь не сильно заострять внимание на падениях и ушибах
бесспорно красивая пара, но как ни посмотришь - одни фотки с дорогостоящих курортов и фешенебельные дома, откуда? Песни этого рэпера не так и известны, неужели спел пару песенок и сразу деньгами завалило
До маразма мне ещё далеко. Знаю, что маленьким детям палящее солнце особенно вредно. Я же не в Петербурге мажу, а только на море. Тем более у меня сын блондин.