3 февраля Оксана Самойлова опубликовала у себя в Instagram весьма неоднозначный снимок. На фото супруга рэпера Джигана запечатлена с дочерьми Ариелой и Леей на отдыхе, и старшая из девочек едва не плачет. Предвидев, что фолловеры могут накинуться на нее с обвинениями, бизнес-леди написала откровенный пост, в котором рассказала, почему не переживает, когда видит на глазах у своих детей слезы.

1 2 3 ... 13 Оксана Самойлова заявила, что не переживает, когда ее дочки плачут

Оксана Самойлова часто делится с подписчиками в Instagram советами по воспитанию малышей. Фолловеры с удовольствием прислушиваются к звезде, но порой ее рекомендации интернет-пользователей возмущают. Так, увидев, что жена рэпера Джигана посмеялась над младшей дочерью, когда та упала с самоката, подписчики бизнес-леди взбунтовались.

Знаменитость решила ответить всем недовольным весьма оригинальным способом: она выложила в свой блог фото, на котором чуть не плачет ее старшая дочь Ариела, и объяснила, почему не переживает из-за слез собственных детей.

«Только не нападайте на меня за то, что я улыбаюсь на фото, а ребенок «плачет». Мы своих воспитываем спартанцами. Они не плачут по пустякам, не жалуются и если упали, то глазом не моргают даже. Пыль стряхнут и бегут дальше. Дети обожают преувеличивать, особенно если есть благодарный зритель в лице родителя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала Самойлова.

Оксана призналась, что когда кто-то из детей несерьезно травмируется, они с мужем всеми силами стараются делать вид, что не заметили произошедшего. «Если дочь замечает, что у кого-то дернулся глаз или натянулась бровь или еще какой-то признак реакции, все. Мирные жители считай проиграли следующие 15 минут все будут жалеть бедного ребенка и дуть на несуществующие ранки», — подытожила будущая многодетная мама.

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