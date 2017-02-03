Война за детей между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли продолжает набирать обороты. Несмотря на то, что актеры попросили суд сделать их бракоразводный процесс закрытым, СМИ, тем не менее, продолжают обсуждать каждый шаг звездной пары.
К слову, когда звезды были в законном браке, от этой идеи ее отговорил Брэд. Журналисты подозревают, что Питт может быть близок к тому, чтобы получить право на совместную опеку над шестью детьми. Может быть, Джоли решила усыновить еще одного ребенка уже после развода, чтобы хотя бы один ребенок точно остался с ней? А как думаете вы?
Она вообще не уважала желания своего мужа?