Бракоразводный процесс 41-летней Анджелины Джоли и 53-летнего Брэда Питта продолжает обрастать скандальными подробностями. На днях источник из окружения актрисы заявил, что она намерена взять к себе седьмого приемного ребенка. Интересно, как на эти новость отреагировал Питт, ведь именно усыновление еще одного малыша было причиной постоянных ссор пары перед разрывом.

1 2 3 ... 14 Будучи в браке Анджелина Джоли и Брэд Питт не раз ссорились из-за того, что актриса хотела усыновить еще одного ребенка

Война за детей между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли продолжает набирать обороты. Несмотря на то, что актеры попросили суд сделать их бракоразводный процесс закрытым, СМИ, тем не менее, продолжают обсуждать каждый шаг звездной пары.

На днях источник из окружения звезды «Малефисенты» заявил порталу The Hollywood Gossip, что Энджи собирается усыновить 7-го ребенка: «Она мечтает об этом уже очень давно».



К слову, когда звезды были в законном браке, от этой идеи ее отговорил Брэд. Журналисты подозревают, что Питт может быть близок к тому, чтобы получить право на совместную опеку над шестью детьми. Может быть, Джоли решила усыновить еще одного ребенка уже после развода, чтобы хотя бы один ребенок точно остался с ней? А как думаете вы?