У короля Бутана Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука немало общего с известным наследником другого престола — принцем Уильямом. Оба являются кумирами своих подданных, супругами девушек из обычных семей и счастливыми отцами очаровательных мальчиков. К слову, сын бутанского короля Джигме, которому не исполнилось еще и года, уже позирует для официальных фотографий и выходит на них не хуже Джорджа.
2 февраля западные СМИ распространили портретный снимок маленького Джигме Намгьяла Вангчука. Малыш позирует в национальном костюме желтого цвета и задорно улыбается. Фотография станет частью календаря азиатского электронного ресурса Yellow.
Хорошенький мальчик , британская семья слишком замороченная :-) То нельзя , это не нужно делать - ну ты же принц , а принцы какают только розами
И чё?
Какая у мальчика мать красивая, прямо настоящая что ни на есть красота в моем понимании, а не в нынешнем-инстаграмном-губы, сиси, попы, скулы-и ты красотка
Ребенок как ребенок. Маленькие дети обычно все милые. Уильям вон тоже когда-то был лапочкой и довольно долго, а что выросло в результате?
Какой милый малыш! И мама красивая☺
Какая у мальчика мать красивая, прямо настоящая что ни на есть красота в моем понимании, а не в нынешнем-инстаграмном-губы, сиси, попы, скулы-и ты красотка