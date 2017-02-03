5 февраля свой первый день рождения отметит долгожданный сын короля Бутана Джигме Вангчука и его супруги Джецун. Очаровательный малыш Джигме настолько популярен как в Азии, так и за ее пределами, что вполне может составить конкуренцию первенцу Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

1 2 3 ... 11 Принц Бутана Джигме прекрасно получается на официальных фотографиях...

У короля Бутана Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука немало общего с известным наследником другого престола — принцем Уильямом. Оба являются кумирами своих подданных, супругами девушек из обычных семей и счастливыми отцами очаровательных мальчиков. К слову, сын бутанского короля Джигме, которому не исполнилось еще и года, уже позирует для официальных фотографий и выходит на них не хуже Джорджа.



2 февраля западные СМИ распространили портретный снимок маленького Джигме Намгьяла Вангчука. Малыш позирует в национальном костюме желтого цвета и задорно улыбается. Фотография станет частью календаря азиатского электронного ресурса Yellow.