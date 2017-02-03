Программа «Секрет на миллион» успела полюбиться многим телезрителям. Гости Леры Кудрявцевой не только отвечают на провокационные вопросы о личной жизни, но и раскрывают тайны, о которых ранее никто ничего не знал. Так, Любовь Успенская призналась, что будучи несовершеннолетней сделала аборт, а Эвелина Бледанс рассказала о своей второй сестре.
На съемках, судя по тизерному ролику, который выложила в свой Instagram ведущая шоу Лера Кудрявцева, появился и 13-летний Никита, которого отец лишь единожды держал на руках. Актер заявил, что ничем не может помочь своему ребенку, ведь сам находится в почти бедственном состоянии: «Куда я его возьму? На коврике жить?».
В эфире актер попытался объяснить, почему вычеркнул сына из своей жизни, и рассказал, из-за чего расстался с Климовой.
ой-её-еёй.."на коврике", да столько этих"фонарей" наснимали! где деньги-то?! хватит плакать..работай хоть кем! актёр-алкаш-это не профессия!
Он что, Ленина где-то играет? внешне изменился до неузнаваемости просто, был такой симпатичный. а сейчас буэ
Его коллеги по сериалу, несколько лет назад, в один голос утверждали, что Ирина Климова ободрала его как липку. Помню и ее интервью, где она говорила что знает о его настоящих гонорарах, и на этом основаны ее претензии и алименты.
Нилов решил вернуться в большое кино? Такой навязчивый пиар, кто-то его пытается продвинуть.
Климова хорошо выглядит для своих лет. Думаю, она не расстроилась, что не живет с алкашом.
Живя в одном городе с сыном и за 13 лет!!! не встретиться с сыном...тут нет НИКАКОГО оправдания ему. Не мужик и не человек он.
Да, я тоже помню как Климова у Малоахова говорила, что от Нилова у неё осталась куча драгоценностей и жаловалась, что он на ребёнка ей ничего не даёт.
Ерунда...все они стареют, полнеют, худеют, пьют, гуляют, изменяют, детей рожают...плачут...а живут вполне себе прилично, даже " выбирая" алкоголь. Симпатичный он, фильмов с ним не смотрела, только один и мелодраму. Так что о таланте судить не берусь,личной жизнью актеров не интересуюсь.Удачи Алексею.
Ну меньше бы шуб и драгоценностей дарил бы своим пассиям, детям надо помогать. А то по пьяни накуролесил, теперь заныл.
Эти его губки бантиком вызывают отвращение, как и он сам своим поведением.