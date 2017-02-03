Новым гостем программы «Секрет на миллион» стал 53-летний Алексей Нилов, который полюбился телезрителям благодаря роли капитана Ларина в известном сериале. В студии актер встретился со своей бывшей супругой, 49-летней Ириной Климовой, и 13-летним сыном Никитой.

1 2 3 ... 12 Алексей Нилов все чаще обращает на себя внимание российских СМИ

Программа «Секрет на миллион» успела полюбиться многим телезрителям. Гости Леры Кудрявцевой не только отвечают на провокационные вопросы о личной жизни, но и раскрывают тайны, о которых ранее никто ничего не знал. Так, Любовь Успенская призналась, что будучи несовершеннолетней сделала аборт, а Эвелина Бледанс рассказала о своей второй сестре.

Новым героем программы стал 53-летний Алексей Нилов, который прославился благодаря роли капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». В студии актер впервые за много лет увиделся со своей бывшей супругой, 49-летней Ириной Климовой, с которой развелся в 2004 году, сразу после того, как она родила ему сына.

На съемках, судя по тизерному ролику, который выложила в свой Instagram ведущая шоу Лера Кудрявцева, появился и 13-летний Никита, которого отец лишь единожды держал на руках. Актер заявил, что ничем не может помочь своему ребенку, ведь сам находится в почти бедственном состоянии: «Куда я его возьму? На коврике жить?».

В эфире актер попытался объяснить, почему вычеркнул сына из своей жизни, и рассказал, из-за чего расстался с Климовой.