11-летняя звезда реалити-шоу Хани Бубу давно не появлялась в поле зрения поклонников и с тех пор заметно выросла. Однако девочка так и не смогла похудеть (хоть и старалась) и продемонстрировала свою неизменившуюся фигуру на свадьбе своего отца Майка Томпсона с новой избранницей.

2 февраля знаменитая Хани Бубу (настоящее имя 11-летней звезды реалити-шоу — Алана Томпсон) появилась на свадьбе своего отца Майка Томпсона с новой избранницей Дженнифер Лэмб в его родном городе МакИнтайр, штат Джорджия. Несмотря на избыточный вес юной красотки, она очень естественно держалась перед фотокамерами и показала, как выросла всего за год.

Напомним, маленькая Алана, ее мама Джун Шэннон, а также другие дети в семье давно страдают от лишнего веса, и львиная доля эфирного времени в семейном реалити-шоу Here Comes Honey Boo Boo была посвящена борьбе cемейства Шэннон-Томпсон с ненавистными килограммами жира. Женщина, как и ее дочери, явно не стесняется своих недостатков — хотя бы за это plus-size-звездам можно поаплодировать!