2 февраля знаменитая Хани Бубу (настоящее имя 11-летней звезды реалити-шоу — Алана Томпсон) появилась на свадьбе своего отца Майка Томпсона с новой избранницей Дженнифер Лэмб в его родном городе МакИнтайр, штат Джорджия. Несмотря на избыточный вес юной красотки, она очень естественно держалась перед фотокамерами и показала, как выросла всего за год.
Напомним, маленькая Алана, ее мама Джун Шэннон, а также другие дети в семье давно страдают от лишнего веса, и львиная доля эфирного времени в семейном реалити-шоу Here Comes Honey Boo Boo была посвящена борьбе cемейства Шэннон-Томпсон с ненавистными килограммами жира. Женщина, как и ее дочери, явно не стесняется своих недостатков — хотя бы за это plus-size-звездам можно поаплодировать!
Мои глаза! Что ж они дряньь всякую жрут?!Ну и ряхи!
Жууть какая😱
Простите меня но сейчас я поняла внешность для меня имеет значение совсем не душа
Главное не душа главное внешность твержу себя глядя на них и им подобных Господи прости меня
Главное не душа главное внешность твержу себя глядя на них и им подобных Господи прости меня
У меня только один вопрос, почему на пляже этот Глубокий внутренний мир стоит в носках?