Сара Цигель познакомилась со своим мужем Джонатаном в 35 лет. И когда она зебеременела, это стало настоящим счастьем для пары. Британка с радостью вспоминает момент, когда рассказала мужу, опоздавшему на УЗИ, что у них будут близнецы.
Хотя близнецы никогда не сидели смирно и постоянно кричали, Сара Цигель считала, что такое поведение типично для детей, но когда пришло время, Бенджамин и Томас не заговорили, как все малыши. Окружающие уверяли женщину, что в этом нет ничего плохого. И в тот день, когда мальчиков привезли к врачу, чтобы пройти стандартный тест на слух, они вели себя, как все дети: бегали и кричали. Тогда Сара и Джонатан впервые услышали диагноз «аутизм».
Новость шокировала пару. Сейчас, вспоминая, как росли Бенджамин и Томас, Сара понимает — это было очевидно.
Британка сразу же начала изучать литературу про аутизм, но первая же книга, которая ей попалась, ужаснула: в ней говорилось, что это неизлечимо и родители, должно быть, сумасшедшие, если думают, что их дети когда-либо смогут вести нормальную жизнь. Однако Сара отказалась сдаться.
Она случайно познакомилась с женщиной, которая рассказала ей о терапии — «Прикладном анализе поведения» или ABA, которая в конце концов и помогла близнецам. По ABA детей не только учат, но и награждают тем, что им хочется больше всего.
Такой прогресс очень обрадовал родителей, но позже их ждал еще один удар: у младшего сына Гектора, который до двух лет развивался правильно, начала пропадать речь, а позже он перестал разговаривать совсем. «Врачи говорили, что у меня паранойя, но я знала — это не так», — вспоминает англичанка.
И Гектору диагностировали аутизм. Для Сары тот период стал самым страшным в ее жизни. И хотя близнецы делали успехи, они все еще испытывали трудности, а теперь Гектор регрессировал в то состояние, в котором когда-то были Бенджамин и Томас.
Однажды Сара взяла ребят на надувные батуты, и Бенджамин случайно прыгнул на другого ребенка. Британка извинилась перед матерью того малыша, пояснив, что у Бенджамина аутизм. Но та женщина пришла в бешенство и с яростью кричала: «Как вы смеете приводить сюда своего ребенка-аутиста? Как вы смеете подвергать других детей опасности?». Но это далеко не все сложности, с которыми сталкиваются родители.
Родственники никак не помогали Саре и Джону, и если воспитатели мальчиков болели, Сара не могла выйти из дома. В результате стресс привел к развитию у нее синдрома адреналиновой усталости, когда она физически чувствовала себя плохо все время. Но Сара ничуть не жалеет о затраченных силах: «Все усилия стоили того: мальчики медленно начинали говорить, играть и есть твердую пищу, что для обычных детей естественно».
Пока Маркус рос, она отказывалась даже думать, что младший сын тоже может быть аутистом, тем более что не было никаких признаков. Но в два года стало ясно, что это не так. На этот раз принять диагноз было легче, потому что Сара знала — сыну можно помочь.
«Сейчас мы очень близки к тому состоянию, которое всегда хотели для мальчиков, которое позволило бы им жить нормально. Они не только разговаривают, они не замолкают. Мы гуляем всей семьей, ходим в рестораны и кино, и теперь для них это не такой шок, как раньше», — рассказывает она.
«Я уверена, что младших сыновей ждет независимая жизнь и нормальная работа. Близнецам недавно исполнилось 18 лет, и им, по-видимому, всегда будет нужна помощь, но они счастливые молодые люди, которые собираются учиться в колледже. Бенджамин — талантливый музыкант, а Томас — потрясающий художник. Недавно Томас впервые с другом побывал в пабе и сам принес к столу две кружки пива. В самом начале такие результаты казались недостижимыми», — с гордостью говорит Цигель.
В конце концов британка написала книгу, где собрала полезные советы для родителей с детьми-аутистами, и все же она подчеркивает, что волшебного лекарства не существует.
Сильная женщина.
как можно было додуматься рожать еще двоих детей, когда у тебя сразу двое детей аутисты? это геройство на уровне феерической дурости.. Зачем обрекать и себя, и детей на мучения? 20 процентов вероятности родить аутиста - это 1/5. Разве этого мало? Жалко мальчиков очень,хорошо, что она не отказалась от них и научилась с ними жить и пытается адаптировать их к нормальной жизни, но рождение двоих последних сыновей не делает ее разумной женщиной.
Безумству храбрых поем мы славу. Если она их любит и они чувствуют этю любовь- то она святая.
аутизм аутизму рознь. Говорят, что чм по шахматам Карлсон тоже аутист
наследственность или еще какие то факторы их жизни. Терпения, сил и мужества этой семье
Пора назад вводить термин "старородящая" и не потакать поздним родам...вот вам и хваленые роды на западе после 30 ( всему свое время
Зачем человеку, не умеющему себя обслуживать алкоголь?:((((( Вот для чего он ему? И так эмоции не контролирует, а тут еще и интоксикацию добавляют. Мне не понять такого воспитания и ухода .
Пора назад вводить термин "старородящая" и не потакать поздним родам...вот вам и хваленые роды на западе после 30 ( всему свое время
Согласно исследованиям ученых ещё во 2-ом триместре беременности можно предположить, что ребёнок будет аутистом.В чем проблема, и вроде медицина у них что надо
Согласно исследованиям ученых ещё во 2-ом триместре беременности можно предположить, что ребёнок будет аутистом.В чем проблема, и вроде медицина у них что надо