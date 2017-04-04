Недавно 37-летняя Виктория Боня окончательно забрала 5-летнюю дочь Анджелину-Летицию к себе в Лос-Анджелес. В скором времени телеведущая начала сетовать, что у малышки плохой аппетит, и ей приходится кормить девочку с вилочки. Однако далеко не все поклонники были согласны с тем, что это так уж необходимо.

1 2 3 ... 15 Виктория Боня посетовала своим поклонникам, что с огромным трудом кормит дочь

Анджелина-Летиция окончательно переехала к маме в Лос-Анджелес из Монако меньше недели назад. Виктория Боня уверяет, что сама занимается дочерью и теперь часто интересуется мнением своих фолловеров о воспитании детей. Недавно у телеведущей возникла довольно серьезная проблема. Оказалось, что Анджелина совершенно не любит есть.

В своем микроблоге Виктория опубликовала видео, которое показывает, как происходит прием пищи. Боня кормит дочь с вилочки и старается развлечь ее. «У нас каждый прием пищи идет через игры... Дочка совсем не любит есть, как быть? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — посетовала Виктория.

Многие поклонники были в недоумении, увидев, на какие ухищрения приходится идти телеведущей, и удивились, что Анджелина ест с помощью мамы: «Она уже взрослая сама должна кушать», «Давать еду надо, когда ребенок просит. Зачем пичкать? И кормить желательно в компании других детей», «Вообще кормить такую взрослую девочку это крайне странно!».



Однако среди фолловеров Бони оказались и те, кто столкнулся с подобной проблемой и не видели в ней ничего удивительного: «Да, мы тоже вокруг своих и с танцами и с бубнами плясали, лишь бы они ели», «А мы еду стараемся украшать, чтобы ребенку было поинтереснее». А что бы вы посоветовали Виктории?