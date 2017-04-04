Анджелина-Летиция окончательно переехала к маме в Лос-Анджелес из Монако меньше недели назад. Виктория Боня уверяет, что сама занимается дочерью и теперь часто интересуется мнением своих фолловеров о воспитании детей. Недавно у телеведущей возникла довольно серьезная проблема. Оказалось, что Анджелина совершенно не любит есть.
Многие поклонники были в недоумении, увидев, на какие ухищрения приходится идти телеведущей, и удивились, что Анджелина ест с помощью мамы: «Она уже взрослая сама должна кушать», «Давать еду надо, когда ребенок просит. Зачем пичкать? И кормить желательно в компании других детей», «Вообще кормить такую взрослую девочку это крайне странно!».
Однако среди фолловеров Бони оказались и те, кто столкнулся с подобной проблемой и не видели в ней ничего удивительного: «Да, мы тоже вокруг своих и с танцами и с бубнами плясали, лишь бы они ели», «А мы еду стараемся украшать, чтобы ребенку было поинтереснее». А что бы вы посоветовали Виктории?
Что бы я так жила как Боня завидую ей по белому дочка прелесть какая
ребенок должен понимать, что игры играми, а кушать нужно нормально, пичкать ребенка "хлебом" во время "зрелищ" неправильно, он отвлекается, формируется неправильное пищевое поведение, дочка на дистрофика не похожа, не хочет, пусть не ест, я бы тоже под прицелом камер ни кусочка бы не съела с её вилки...
Столько еды на столе ребенок глазами уже наелся
Опять кажется что она надменно разговаривает с дочкой. Какая то не милая или она такая сама по себе. Не сюсукается.
Опять в отеле живет? На заднем плане болюда с крышкой. Такие подают в номер отельный, чтобы еда не остыла пока из ресторана донесут.
Да Господи, это просто постановка, чтоб показать типа лухари жизнь. Одну ночь в отеле дорогом переночевпла, а так хз, где она в этом ЛА живет. Создает видимость дорогой жизни, а на самом деле денег и лухари нет - даже волосы на дому за рекламу наращивает. А тут все верят, что она княгиня Монакская
Да Господи, это просто постановка, чтоб показать типа лухари жизнь. Одну ночь в отеле дорогом переночевпла, а так хз, где она в этом ЛА живет. Создает видимость дорогой жизни, а на самом деле денег и лухари нет - даже волосы на дому за рекламу наращивает. А тут все верят, что она княгиня Монакская
У ребенка стресс в связи переездом и новым языком можно это понять и не лезть с вилкой своей дурацкой?
В этом возрасте многие плохо едят, бывает, пару ложек надо запихнуть для успокоения. Моей дочке 11 лет уже, но в 5-6 бывало сложно накормить ее салатом каким-нибудь овощным, рагу или кашей. Так что у многих так. Это же не постоянно она ее кормит, а так, ложку каши запихнуть, чтобы знать, что полезное ребенок съел. а то если потом гулянка на улице - то все, начинается, хочу мороженое-хочу конфету-жвачку....
У ребенка стресс в связи с переездом новая страна новое все неужели Боня сама не понимает это?