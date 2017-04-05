67-летняя Алла Пугачева продолжает делиться с фолловерами в Инстаграме самыми важными моментами своего материнства и откровенно рассказывает о своих детях Лизе и Гарри. На днях Примадонна сообщила, что обеспокоена будущим наследников.

1 2 3 ... 13 Алла Пугачева поделилась в Инстаграме новым снимком дочери Лизы

Многие знаменитости отечественного и мирового шоу-бизнеса не смогли промолчать о произошедшем в понедельник 3 апреля теракте в метро Санкт-Петербурга. На днях Алла Пугачева поделилась с подписчиками своими переживаниями в микроблоге. Примадонна откровенно призналась, что не представляет, как Гарри и Лиза будут жить в таком мире.

«Детки мои милые, как жить вам в этом мире? Может мне пора учить вас Как «мочить в сортире»? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — спросила певица в своем Инстаграме.

Фолловеры подтвердили слова Аллы и согласились с ней, после произошедшего многие обеспокоены будущим своих детей: «Прямо черный юмор получается... Милая какая куколка Лизонька, страшно и больно и за нее и за всех детишек страны», «И мне страшно! Не за себя, за сына», «Тоже об этом думаю и переживаю за своих... Как сказать, объяснить, чтобы было честно и не поранить ребенка». Многие интернет-пользователи посоветовали Пугачевой растить в детях добро и любовь к окружающим.