Многие знаменитости отечественного и мирового шоу-бизнеса не смогли промолчать о произошедшем в понедельник 3 апреля теракте в метро Санкт-Петербурга. На днях Алла Пугачева поделилась с подписчиками своими переживаниями в микроблоге. Примадонна откровенно призналась, что не представляет, как Гарри и Лиза будут жить в таком мире.
Фолловеры подтвердили слова Аллы и согласились с ней, после произошедшего многие обеспокоены будущим своих детей: «Прямо черный юмор получается... Милая какая куколка Лизонька, страшно и больно и за нее и за всех детишек страны», «И мне страшно! Не за себя, за сына», «Тоже об этом думаю и переживаю за своих... Как сказать, объяснить, чтобы было честно и не поранить ребенка». Многие интернет-пользователи посоветовали Пугачевой растить в детях добро и любовь к окружающим.
Если это действительно её детки - гены возьмут своё, и ничему учить не надо..
Что за бред! Ее дети никогда не будут ездить в метро, у них будет куча телохранителей, а скорее всего будут жить за границей, как дети Орбакайте. Хотя бы выразила соболезнования пострадавшим, а не про своих детей говорила...
Что за бред! Ее дети никогда не будут ездить в метро, у них будет куча телохранителей, а скорее всего будут жить за границей, как дети Орбакайте. Хотя бы выразила соболезнования пострадавшим, а не про своих детей говорила...
Что за бред! Ее дети никогда не будут ездить в метро, у них будет куча телохранителей, а скорее всего будут жить за границей, как дети Орбакайте.
Я бы на ее месте тоже переживала. Откроют инстаграм, а там фото не то мамы Аллы, не то дяди Сернея Зверева, то папа Максим в костюме Воробья, то мама с мочалкой на голове в ванне))
Откуда такая уверенность в нашей стране? Границы перекроют, счета анулируют, пожар в замке, потеря работы Галкина......и будут как все. Мало примеров что ли в истории? Племянник Пугачевой при такой тете никому не нужен, к себе она его не взяла. Так почему кристина этих детей себе возьмет? У нее вообще-то муж есть, и вряд ли ему это понравится в его доме. Старшие дети по крайней мере высланы в интернаты были.
Сняли с языка. Только это касается любой страны. Мир сейчас черезвычайно изменчив. А уж про судьбы отдельных людей и говорить нечего.
красивые детки получились, явно Алкиного ничего нет
Необыкновенно красивые дети!!!! Все у них будет отлично! Девочки, не злорадствуйте, это же дети и даже если кому то не нравится Алла, что плохого в том что она переживает
Разве это ее проблемы???Детишек захотел и родил Максик,ему и беспокоиться о них
постыдилась бы! уже на горе людей пиарится, только бы о себе напомнить!