Далеко не каждая женщина способна окружить приемного ребенка теплотой и заботой. Очень многие пары возвращают детей на попечение государства. В их числе оказалась и мать актрисы Екатерины Мадалинской. Ее двоюродный брат отдал своего сына в детдом. Когда женщина узнала об этом, она попыталась уговорить родную мать мальчика перестать употреблять алкогольные напитки и готова была помочь материально. Но родственники отказались забирать ребенка из детдома. Ирина решила взять племянника к себе.
«Все-таки недосмотрела, на одну секунду отвернулась, у меня внук чуть не остался без пальцев. Он придавил пальцы ребенку, пока я буквально на три метра отбежала за телефоном, позвонил кто-то. Возвращаюсь, а ребенок весь зашелся, и ручка, я посмотрела, продавлена до шкурки. Я спросила: «Слава, ты зачем это сделал?» — «Мне захотелось», — рассказала Мадалинская в программе «Говорим и показываем».
Агрессивное поведение ребенка вынудило Ирину спустя год вернуть его в детский дом, откуда его забрала уже родная тетя. Сейчас именно она воспитывает ребенка и уверяет, что Слава никогда не был склонен к агрессии. Сам мальчик тоже мечтает остаться у родственницы: «Тетя Лена красивая, я хотел бы все время жить у тети Лены, мне нравится здесь». Сама актриса Екатерина Мадалинская пообещала, что будет материально помогать родственнице, чтобы ребенок не жил в детдоме.
кто эти женщины?
Ну и правильно, пусть с ним психологи работают.
бедное дите
лучше бы вообще не брала
Зачем берут детей?????? Сами пусть в своей жизни разберутьсЯ, несчастные женщины....
Бедный ребенок
Не знаю актрису Мадалинскую, Думаю, её мама действительно хотела помочь мальчику. Но влияние детдомовский жизни только психологи и психиатры могут исправить.
Не знаю актрису Мадалинскую, Думаю, её мама действительно хотела помочь мальчику. Но влияние детдомовский жизни только психологи и психиатры могут исправить.
Если бы он был агрессивный и неадекватен, я, пожалуй, тоже бы вернула. Парень взрослый, может себя контролировать при желании. Причем тут женщина, не все дети адекватны, особенно если родители алкоголики.
Не знаю актрису Мадалинскую, Думаю, её мама действительно хотела помочь мальчику. Но влияние детдомовский жизни только психологи и психиатры могут исправить.
Какое влияние детдома исправить еще? Ребенок в детском доме и не жил. Как только туда попал, сразу его забрали. Агрессивный он от того, что родители пьющие, читайте внимательно.
Кто эти люди?