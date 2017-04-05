Ирина Мадалинская узнала, что сын ее двоюродного брата оказался в детском доме. Женщина пыталась уговорить родственников изменить образ жизни и забрать ребенка, но они отказались. Тогда Ирина решила взять мальчика к себе. Но через год вернула племянника в детдом из-за его агрессивности.

1 2 3 ... 11 Гостем программы «Говорим и показываем» стала Ирина, мать актрисы Екатерины Мадалинской

Далеко не каждая женщина способна окружить приемного ребенка теплотой и заботой. Очень многие пары возвращают детей на попечение государства. В их числе оказалась и мать актрисы Екатерины Мадалинской. Ее двоюродный брат отдал своего сына в детдом. Когда женщина узнала об этом, она попыталась уговорить родную мать мальчика перестать употреблять алкогольные напитки и готова была помочь материально. Но родственники отказались забирать ребенка из детдома. Ирина решила взять племянника к себе.

Со временем женщина начала замечать, что Слава (Ирина дала ребенку новое имя, — прим. Woman.ru) ведет себя агрессивно.

«Все-таки недосмотрела, на одну секунду отвернулась, у меня внук чуть не остался без пальцев. Он придавил пальцы ребенку, пока я буквально на три метра отбежала за телефоном, позвонил кто-то. Возвращаюсь, а ребенок весь зашелся, и ручка, я посмотрела, продавлена до шкурки. Я спросила: «Слава, ты зачем это сделал?» — «Мне захотелось», — рассказала Мадалинская в программе «Говорим и показываем».

Агрессивное поведение ребенка вынудило Ирину спустя год вернуть его в детский дом, откуда его забрала уже родная тетя. Сейчас именно она воспитывает ребенка и уверяет, что Слава никогда не был склонен к агрессии. Сам мальчик тоже мечтает остаться у родственницы: «Тетя Лена красивая, я хотел бы все время жить у тети Лены, мне нравится здесь». Сама актриса Екатерина Мадалинская пообещала, что будет материально помогать родственнице, чтобы ребенок не жил в детдоме.