27 марта в инновационном шоу-руме Audi City Moscow, расположенном в самом сердце столицы, состоялась презентация новинки от компании OptimaKids — бустера нового поколения Mifold. Мероприятия посетили многие известные мамы, среди которых были замечены Елена Кулецкая, Анастасия Стоцкая, Мария Кожевникова и другие.

В конце марта создатель бустера Mifold Джон Самрой прилетел в Москву, что представить новинку. Изобретатель встретился со знаменитыми мамами и рассказал о преимущества и технологических особенностях бустера. Кроме того, Самрой продемонстрировал, как правильно использовать его изобретение в автомобиле.

Новинка отличается компактными размерами — Mifold в 10 раз меньше стандартных бустеров, при этом он не менее безопасный. Mifold рекомендуется использовать для перевозки детей от четырех лет.

Кроме того, в рамках презентации прошел Public talk «Дети в автомобиле». Мамы и эксперты обсудили вопросы безопасности малышей во время путешествий в машине, а также побеседовали на тему о том, как объяснить маленькому ребенку о необходимости соблюдения правил безопасности в транспорте.