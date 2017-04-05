В конце марта создатель бустера Mifold Джон Самрой прилетел в Москву, что представить новинку. Изобретатель встретился со знаменитыми мамами и рассказал о преимущества и технологических особенностях бустера. Кроме того, Самрой продемонстрировал, как правильно использовать его изобретение в автомобиле.
Кроме того, в рамках презентации прошел Public talk «Дети в автомобиле». Мамы и эксперты обсудили вопросы безопасности малышей во время путешествий в машине, а также побеседовали на тему о том, как объяснить маленькому ребенку о необходимости соблюдения правил безопасности в транспорте.