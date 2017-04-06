Выставить свои работы в настоящем музее
Один из самых модных музеев Москвы – ИРРИ – недавно открылся после переэкспозиции и полной перепланировки помещений. Теперь в стенах Института русского реалистического искусства проходят творческие курсы для малышей “Первый шаг в искусство” (от 3 до 5 лет).
В игровой форме детей познакомят с творчеством известных художников, создадут театральные декорации и костюмы, а по итогам занятий проведут выставку. Вместе с юными творцами на занятиях могут работать и их родители.
Для детей постарше работает архитектурный курс «От проекта до предмета» (от 6 до 14 лет). Лекции и дискуссии будут чередоваться с практическим проектированием. Дети освоят понятия пространства и композиции, узнают новые архитектурные термины, будут заниматься созданием эскизов и макетированием. Вместе создадут арт-объекты, уделяя особое внимание теме музея и дизайну выставочного пространства.
- Когда: по субботам до 3 июня, «Первый шаг в искусство» 11:00-12:30, «От проекта до предмета» 15:00-17:00
- Где: Институт русского реалистического искусства, Дербеневская улица, д.7, стр.31
- Стоимость: Стоимость разового посещения — 900 рублей, стоимость абонемента на 5 занятий — 4000 рублей
- Подробная информация на сайте
Отметить День космонавтики на летающей тарелке
В День космонавтики Музей восстания машин приглашает всех желающих отправиться в путешествие на летающей тарелке в компании Трансформеров и героев киносаги “Звездные войны”.
Посетители смогут своими руками создать световой меч джедая, поиграть с Бамблби и Оптимусом Праймом, сделать сэлфи с Имперским Штурмовиком или посетить Школу бутафорского мастерства, где в этот день ученики под руководством мастера будут делать пластиковые фигурки инопланетных монстров - Чужого и Хищника.
- Когда: 12 апреля
- Где: Музей восстания машин, Волгоградский проспект 42, к.2
- Стоимость: взрослый билет - 700 рублей, детский - 500 рублей
- Подробности на сайте
Научиться жонглировать в театре
В Театре мюзикла в апреле отметят День цирка - в дни показа спектакля “Принцесса цирка” фойе театра превратится в цирковую площадку, где всех желающих научат крутить тарелочки, жонглировать шляпами, покажут фокусы и другие цирковые трюки.
«Принцесса цирка» - это первый мюзикл, куда интегрированы настоящие цирковые номера. Все исполнители главных ролей перед запуском спектакля в течение нескольких месяцев проходили специальную цирковую подготовку в Канаде.
В спектакле также заняты Валерия Ланская и Ефим Шифрин, которые были одними из самых ярких участников проекта «Цирк со звездами».
- Когда: 7 по 9 апреля и 15-16 апреля
- Где: Московский театр мюзикла, Новозаводская улица, дом 27
- Стоимость: от 500 рублей
- Подробности на сайте
Сделать бетонную вазу на уроке труда
В открывшемся недавно в самом центре столицы Театре Труда уверены, что рецепт хорошего настроения – это работа, и приглашают детей и их родителей на совместные уроки труда.
В ходе занятия дети узнают, что такое струбцина и как ее вертеть, как лучше использовать бетон на маминой кухне, с легкостью отличать надфиль от рашпиля, сами соберут скворечник, и поведут вас на Воробьевы горы запускать воздушного змея.
Так как занятия будут проходить в театре, то и вести их будет актер театра и кино, мастер на все руки – Сергей Быстров.
- Где: Петровка 17 с.2
- Когда: 15 апреля, c 11:00 до 12:30
- Стоимость: 1000 рублей
- Подробности на сайте
Проникнуться бунтарским духом футуризма
В Музее Серебряного века тем временем проходит выставка «Товарищам детям», посвященная детской поэзии Владимира Маяковского. Это путешествие по стихам и по биографии поэта, вместе с которым можно отправиться в разные страны по маршруту стихотворения «Прочти и катай в Париж и Китай» и узнать о тех местах, где бывал сам Маяковский, познакомиться с жителями стихотворения «Что ни страница, — то слон, то львица»: расчесать гриву льва или проверить, какой груз может увезти верблюд и насколько большой клюв у пеликана.
А можно оказаться в детской, где всё перевернуто с ног на голову и пронизано духом бунтарства, присущего футуризму. В рамках выставки студия «Сказка выходного дня» проводит серию занятий и экскурсий для детей 5–12 лет и их родителей.
- Когда: до 30 апреля
- Где: Проспект Мира, д.30
- Стоимость: 150 рублей
- Подробности на сайте
Научиться управлять оркестром
В Центральном музее музыкальной культуры весь апрель вас ждет интерактивная выставка «Звук и...». Здесь можно поиграть на барабанной установке из кастрюль и половников, а также на электро-барабане, электро-скрипке и электро-пианино, узнать, что происходит за стенкой, с помощью экспоната «Ох, уж эти соседи!», освоить битбокс, научиться управлять оркестром, «создать» звуки природы, услышать «голоса» крупнейших мировых столиц, проверить свой музыкальный слух, оказаться в пространстве, где звук перемещается непредсказуемым образом, спрятаться в комнате «Абсолютной тишины» и многое другое.
Для самых маленьких открыта специальная детская комната с необычными музыкальными инструментами и познавательными аттракционами.
- Где: Москва, ул. Фадеева, д.4
- Когда: до 1 июля
- Стоимость: 400 рублей, льготный билет - 300 рублей
- Подробности на сайте
Увидеть продолжение истории «Человек-амфибия»
Только 15 апреля на сцене «Московского мюзик-холла» покажут шоу — продолжение знаменитого романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Режиссер постановки - солист Cirque du Soleil Антон Челноков совместил три направления: театр, мюзикл и цирк.
Все действия артистов сопровождаются 3D-спецэффектами, а сценическое действие дополняет живой вокал. Также артисты выполняют акробатические номера - Гуттиэре исполняет трюки в аквариуме с водой, а сложнейшее воздушное соло Ихтиандра, опутанного гигантской сетью, происходит прямо под куполом.
- Когда: 15 апреля, в 15.00 и 19.00
- Где: ул. Каланчевская, 33/12 с.2
- Стоимость: билеты от 1000 рублей
- Подробности на сайте
Помочь роботу прополоть огород
В апреле на целый месяц «Аптекарский огород» превратится в инновационную площадку, где каждый сможет понаблюдать за работой первого в России агроробота, а также познакомиться с робототехникой, 3D-принтерами и программами моделирования.
Робот-огородник может планировать посадки с учетом агрономических норм и критериев совместимости растений, рассаживать семена с точностью до миллиметра, проверять уровень влажности почвы и многое другое. В ходе мастер-класса участники соберут робота из конструктора и с его помощью решат несколько заданий по естествознанию.
- Когда: до 20 апреля
- Где: Проспект Мира, дом 26 с.1, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Рассадная оранжерея
- Стоимость: 300 рублей, льготный билет 200 рублей
- Подробности на сайте
Не упускайте эту весну! Проводите время вместе с детьми - интересно, весело, задорно и с пользой!