Отметить День космонавтики на летающей тарелке, заняться уроками труда в театре или обучиться цирковому искусству на веселом мюзикле – эти и другие развлечения ждут родителей и детей в апреле.

Выставить свои работы в настоящем музее

Один из самых модных музеев Москвы – ИРРИ – недавно открылся после переэкспозиции и полной перепланировки помещений. Теперь в стенах Института русского реалистического искусства проходят творческие курсы для малышей “Первый шаг в искусство” (от 3 до 5 лет).

В игровой форме детей познакомят с творчеством известных художников, создадут театральные декорации и костюмы, а по итогам занятий проведут выставку. Вместе с юными творцами на занятиях могут работать и их родители.

Для детей постарше работает архитектурный курс «От проекта до предмета» (от 6 до 14 лет). Лекции и дискуссии будут чередоваться с практическим проектированием. Дети освоят понятия пространства и композиции, узнают новые архитектурные термины, будут заниматься созданием эскизов и макетированием. Вместе создадут арт-объекты, уделяя особое внимание теме музея и дизайну выставочного пространства.

Когда: по субботам до 3 июня, «Первый шаг в искусство» 11:00-12:30, «От проекта до предмета» 15:00-17:00

по субботам до 3 июня, «Первый шаг в искусство» 11:00-12:30, «От проекта до предмета» 15:00-17:00 Где: Институт русского реалистического искусства, Дербеневская улица, д.7, стр.31

Институт русского реалистического искусства, Дербеневская улица, д.7, стр.31 Стоимость: Стоимость разового посещения — 900 рублей, стоимость абонемента на 5 занятий — 4000 рублей

Стоимость разового посещения — 900 рублей, стоимость абонемента на 5 занятий — 4000 рублей Подробная информация на сайте

Отметить День космонавтики на летающей тарелке

В День космонавтики Музей восстания машин приглашает всех желающих отправиться в путешествие на летающей тарелке в компании Трансформеров и героев киносаги “Звездные войны”.

Посетители смогут своими руками создать световой меч джедая, поиграть с Бамблби и Оптимусом Праймом, сделать сэлфи с Имперским Штурмовиком или посетить Школу бутафорского мастерства, где в этот день ученики под руководством мастера будут делать пластиковые фигурки инопланетных монстров - Чужого и Хищника.

Когда: 12 апреля

12 апреля Где: Музей восстания машин, Волгоградский проспект 42, к.2

Музей восстания машин, Волгоградский проспект 42, к.2 Стоимость: взрослый билет - 700 рублей, детский - 500 рублей

взрослый билет - 700 рублей, детский - 500 рублей Подробности на сайте

Научиться жонглировать в театре

В Театре мюзикла в апреле отметят День цирка - в дни показа спектакля “Принцесса цирка” фойе театра превратится в цирковую площадку, где всех желающих научат крутить тарелочки, жонглировать шляпами, покажут фокусы и другие цирковые трюки.

«Принцесса цирка» - это первый мюзикл, куда интегрированы настоящие цирковые номера. Все исполнители главных ролей перед запуском спектакля в течение нескольких месяцев проходили специальную цирковую подготовку в Канаде.

В спектакле также заняты Валерия Ланская и Ефим Шифрин, которые были одними из самых ярких участников проекта «Цирк со звездами».

Когда: 7 по 9 апреля и 15-16 апреля

7 по 9 апреля и 15-16 апреля Где: Московский театр мюзикла, Новозаводская улица, дом 27

Московский театр мюзикла, Новозаводская улица, дом 27 Стоимость: от 500 рублей

от 500 рублей Подробности на сайте

Сделать бетонную вазу на уроке труда

В открывшемся недавно в самом центре столицы Театре Труда уверены, что рецепт хорошего настроения – это работа, и приглашают детей и их родителей на совместные уроки труда.

В ходе занятия дети узнают, что такое струбцина и как ее вертеть, как лучше использовать бетон на маминой кухне, с легкостью отличать надфиль от рашпиля, сами соберут скворечник, и поведут вас на Воробьевы горы запускать воздушного змея.

Так как занятия будут проходить в театре, то и вести их будет актер театра и кино, мастер на все руки – Сергей Быстров.

Где: Петровка 17 с.2

Петровка 17 с.2 Когда: 15 апреля, c 11:00 до 12:30

15 апреля, c 11:00 до 12:30 Стоимость: 1000 рублей

1000 рублей Подробности на сайте

Проникнуться бунтарским духом футуризма

В Музее Серебряного века тем временем проходит выставка «Товарищам детям», посвященная детской поэзии Владимира Маяковского. Это путешествие по стихам и по биографии поэта, вместе с которым можно отправиться в разные страны по маршруту стихотворения «Прочти и катай в Париж и Китай» и узнать о тех местах, где бывал сам Маяковский, познакомиться с жителями стихотворения «Что ни страница, — то слон, то львица»: расчесать гриву льва или проверить, какой груз может увезти верблюд и насколько большой клюв у пеликана.

А можно оказаться в детской, где всё перевернуто с ног на голову и пронизано духом бунтарства, присущего футуризму. В рамках выставки студия «Сказка выходного дня» проводит серию занятий и экскурсий для детей 5–12 лет и их родителей.

Когда: до 30 апреля

до 30 апреля Где: Проспект Мира, д.30

Проспект Мира, д.30 Стоимость: 150 рублей

150 рублей Подробности на сайте

Научиться управлять оркестром

В Центральном музее музыкальной культуры весь апрель вас ждет интерактивная выставка «Звук и...». Здесь можно поиграть на барабанной установке из кастрюль и половников, а также на электро-барабане, электро-скрипке и электро-пианино, узнать, что происходит за стенкой, с помощью экспоната «Ох, уж эти соседи!», освоить битбокс, научиться управлять оркестром, «создать» звуки природы, услышать «голоса» крупнейших мировых столиц, проверить свой музыкальный слух, оказаться в пространстве, где звук перемещается непредсказуемым образом, спрятаться в комнате «Абсолютной тишины» и многое другое.

Для самых маленьких открыта специальная детская комната с необычными музыкальными инструментами и познавательными аттракционами.

Где: Москва, ул. Фадеева, д.4

Москва, ул. Фадеева, д.4 Когда: до 1 июля

до 1 июля Стоимость: 400 рублей, льготный билет - 300 рублей

400 рублей, льготный билет - 300 рублей Подробности на сайте

Увидеть продолжение истории «Человек-амфибия»

Только 15 апреля на сцене «Московского мюзик-холла» покажут шоу — продолжение знаменитого романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Режиссер постановки - солист Cirque du Soleil Антон Челноков совместил три направления: театр, мюзикл и цирк.

Все действия артистов сопровождаются 3D-спецэффектами, а сценическое действие дополняет живой вокал. Также артисты выполняют акробатические номера - Гуттиэре исполняет трюки в аквариуме с водой, а сложнейшее воздушное соло Ихтиандра, опутанного гигантской сетью, происходит прямо под куполом.

Когда: 15 апреля, в 15.00 и 19.00

15 апреля, в 15.00 и 19.00 Где: ул. Каланчевская, 33/12 с.2

ул. Каланчевская, 33/12 с.2 Стоимость: билеты от 1000 рублей

билеты от 1000 рублей Подробности на сайте

Помочь роботу прополоть огород

В апреле на целый месяц «Аптекарский огород» превратится в инновационную площадку, где каждый сможет понаблюдать за работой первого в России агроробота, а также познакомиться с робототехникой, 3D-принтерами и программами моделирования.

Робот-огородник может планировать посадки с учетом агрономических норм и критериев совместимости растений, рассаживать семена с точностью до миллиметра, проверять уровень влажности почвы и многое другое. В ходе мастер-класса участники соберут робота из конструктора и с его помощью решат несколько заданий по естествознанию.

Когда: до 20 апреля

до 20 апреля Где: Проспект Мира, дом 26 с.1, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Рассадная оранжерея

Проспект Мира, дом 26 с.1, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Рассадная оранжерея Стоимость: 300 рублей, льготный билет 200 рублей

300 рублей, льготный билет 200 рублей Подробности на сайте

Не упускайте эту весну! Проводите время вместе с детьми - интересно, весело, задорно и с пользой!