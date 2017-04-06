Мария Максакова в конце прошлого года вместе с мужем сбежала в Киев. Дети оперной певицы от первого брака остались в Москве с родственниками. После трагической смерти супруга 39-летняя артистка пока так и не вернулась в Россию — даже несмотря на то, что 5 апреля у ее дочери Людмилы был день рождения.
После убийства Дениса Вороненкова его супруга Мария Максакова никак не может прийти в себя. Певица по-прежнему находится на Украине, несмотря на то, что ей уже неоднократно предлагали вернуться в Россию.
Поводом для того, чтобы покинуть Киев
, не послужил даже день рождения единственной дочери артистки, прошедший 5 апреля. Люся отметила праздник в кругу родственников и друзей, фотографией именинницы поделилась ее двоюродная сестра Анна Максакова.
«Моя маленькая, любимая принцесса, ты уже такая взрослая стала, будь счастлива! Мы все тебя очень любим! Я всегда рядом», — подписала трогательное фото с девочкой дебютантка бала Tatler-2016.
Нашла ли экс-депутат Госдумы возможность поздравить дочку — можно только догадываться.
Какие люди сидели в Государственной Думе, поневоле задумаешься..
Не один мужчина не стоит того, чтобы оставить своих детей. Пусть даже у них все хорошо и они ни в чем не нуждаются.
откуда Вы знаете приехала или нет, поздравила или нет, лишь бы побольше грязи вылить - это я авторам статьи
Какие люди сидели в Государственной Думе, поневоле задумаешься..
Ее дочка участвовала в " лучше всех"? Кажется играла на арфе. Показалась не очень воспитанной, хотя в общем славный ребенок.
Ее дочка участвовала в " лучше всех"? Кажется играла на арфе. Показалась не очень воспитанной, хотя в общем славный ребенок.
Глупая женщина.
предателей нигде не уважают
Не приехала не значит проигнорировала. Иногда такой бред напишут.
Зачем постоянно подчеркивать ,что ей предлагают вернуться? Это унизительно для россиян.Нормальный человек все обдумает и решит. А здесь напрашивается вывод, что она еще, по-русски говоря, покочевряжится, ну а потом уж если так просите, смилуюсь, вернусь.Нет уважения к женщине оставившей своих детей ради мужчины, пусть хоть она десять раз умница, красавица и хорошая певица.