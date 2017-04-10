Сергей Лазарев решил добавить положительных эмоций в непростой день понедельник и опубликовал в Инстаграме новый снимок с подросшим сыном Никитой. Трогательный кадр был сделан в аэропорту Майами, где певец отдыхал последние несколько дней. Запечатлев момент прощания с малышом, артист выложил фото и написал: «Мы провожаем папу».
Фолловеры также выразили надежду, что в скором времени Сергей все-таки перестанет скрывать лицо сына. Однако пока исполнитель не торопится показывать своего кроху посторонним…
Если честно, мне интересно, как оформлялись документы на ребенка, или все прошло в другой стране?