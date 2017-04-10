Теперь, когда все поклонники Сергея Лазарева знают о том, что у него есть сын, певец периодически радует их свежими снимками с малышом. Очередное фото с маленьким Никитой появилось в блоге 34-летнего артиста 10 апреля.

1 2 3 ... 10 Новое фото сына Сергея Лазарева растрогало поклонников певца

Сергей Лазарев решил добавить положительных эмоций в непростой день понедельник и опубликовал в Инстаграме новый снимок с подросшим сыном Никитой. Трогательный кадр был сделан в аэропорту Майами, где певец отдыхал последние несколько дней. Запечатлев момент прощания с малышом, артист выложил фото и написал: «Мы провожаем папу».

«Ого, какие вы уже большие!», «И не скажешь, что 2,5 годика», «Никитка! Лапочка, стильный — весь в папу», — принялись комментировать пост артиста его фанаты.



Фолловеры также выразили надежду, что в скором времени Сергей все-таки перестанет скрывать лицо сына. Однако пока исполнитель не торопится показывать своего кроху посторонним…