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Синди Кроуфорд (51 год) и Кайя Гербер (15 лет)О поразительном сходстве культовой супермодели Синди Кроуфорд и ее дочери Кайи Гербер заговорили еще несколько лет назад. Она унаследовала и черты лица, и роскошные волосы, и стройные длинные ноги своей матери. Неудивительно, что девушка решила пойти по ее стопам: почти два года назад она подписала контракт с агентством IMG и уже успела сняться для рекламных кампаний таких брендов, как Miu Miu и Alexander Wang. Fashion-эксперты уже сейчас прочат Кайе не менее успешную карьеру, чем у Синди
Большинству мам и пап льстит, когда окружающие подмечают, насколько их дети похожи на них. Ради комплиментов многие даже пытаются сделать из малышей свои копии в миниатюре, подбирая им похожие наряды и прически. Впрочем, порой сходство не нужно ничем подчеркивать — некоторые мальчики и девочки так похожи на одного из своих родителей, что их можно спутать друг с другом. Woman.ru собрал фотографии звезд, дети которых просто феноменально на них похожи. И как тут не поверить в силу генов?
Похожи дочери только Мерил Стрип и Ренаты Литвиновой. Про некоторых - Байсаров, Климова, Орбакайте - смешно, ни разу не похожи.Кети Холмс и Маликова похожи на своих отцов.
Не все дочери-копия своих мам! Девочки Круза,Меллани Гриффит и Климовой похожи на своих отцов. ОЧЕНЬ похожи на своих мам дочери Славы,Литвиновой,Паради,Уизерспун иКроуфорд.остальные по- немногу от обоих родителей.имхо
Какими красивыми были Джулианна Мур и Мерил Стрип в молодости!
Вау, Сури Круз стала просто копией Тома, а кто-то ещё несёт бред, что это не его родная дочь. Дочки Уизерспун, Гриффит и Пэлтроу - тоже копии отцов. Дочка Паради только телом и овалом лица на мать похожа, остальное в отца.
почти все мамы в свое время были намного красивее дочек
какая старая и некрасивая жена Маликова. Этот птичий клювик и глазки как пупочки перетянутые сто раз, мимика не живая. Не приятная, не красивая и даже не симпатичная и не естественная женщина. Овал лица в форме блина и у Стеши кстати тоже не лицо а круглый масляный блин.