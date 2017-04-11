Только малыш появляется на свет, как тут же начинаются споры по поводу того, на кого из родителей или старших родственников он больше похож. Как правило, ребенок чем-то напоминает и маму, и папу. Однако нередко случается так, что дочь или сын наследует особенности внешности только одного из родителей. Мы часто удивляемся поразительному сходству между некоторыми селебами и их отпрысками. Взять только Веру Брежневу и Соню Киперман — 16-летнюю дочь певицы запросто можно принять за ее сестру-двойняшку. Еще больше феноменальных примеров смотрите в нашей подборке самых похожих на звездных родителей детей.

Большинству мам и пап льстит, когда окружающие подмечают, насколько их дети похожи на них. Ради комплиментов многие даже пытаются сделать из малышей свои копии в миниатюре, подбирая им похожие наряды и прически. Впрочем, порой сходство не нужно ничем подчеркивать — некоторые мальчики и девочки так похожи на одного из своих родителей, что их можно спутать друг с другом. Woman.ru собрал фотографии звезд, дети которых просто феноменально на них похожи. И как тут не поверить в силу генов?

