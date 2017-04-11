В ноябре прошлого года на свет появился первенец Ксении Собчак — малыш Платон. С тех пор жизнь медиадивы кардинально изменилась: она стала меньше работать и обнаружила, что готова отказываться даже от самых интересных проектов ради того, чтобы подольше побыть дома с сыном.
Но есть исключения — события, для которых молодая мама всегда найдет место в своем графике. Так произошло и с премией «Главные герои», учрежденной в этом году Первым каналом. Узнав, что награды в различных номинациях будут получать талантливые дети, Ксения охотно согласилась провести мероприятие. Тем более что ее партнером по сцене стал Максим Виторган.
Среди других звезд, присутствовавших на премии, были замечены Ольга Шелест, Максим Галкин, Полина и Дмитрий Дибровы и многие другие знаменитости. Телеверсию премии смотрите на телеканале «Карусель».
И правильно. Не понимаю баб, которые могут сидеть дома в декрете 3 года, неудивительно,что они надоедают мужикам. Как они сами себе не надоели?? Неужели не хочется развития, разнобразия, учиться новому, самосовершенствоваться, а ребенка можно видеть вечером и на выходных. Прикрывают свою лень ребенком, а сами на форумах сидят, рассказывая какие они "правильные" мамочки.
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Как подходит Максиму Галкину Ольга Шелест, хаарошая молодая пара получилась! так и должно быть.
Я б тоже вышла на работу, но няня мне не по карману. К сожалению, у педагогов небольшая зарплата, особенно в дошкольной педагогике