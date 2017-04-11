10 апреля Первый канал провел первую Национальную детскую премию «Главные герои». По этому случаю в театре им. Моссовета собрались многие звезды российского шоу-бизнеса, а ведущими вечера стали Ксения Собчак и Максим Виторган.



В ноябре прошлого года на свет появился первенец Ксении Собчак — малыш Платон. С тех пор жизнь медиадивы кардинально изменилась: она стала меньше работать и обнаружила, что готова отказываться даже от самых интересных проектов ради того, чтобы подольше побыть дома с сыном.

Но есть исключения — события, для которых молодая мама всегда найдет место в своем графике. Так произошло и с премией «Главные герои», учрежденной в этом году Первым каналом. Узнав, что награды в различных номинациях будут получать талантливые дети, Ксения охотно согласилась провести мероприятие. Тем более что ее партнером по сцене стал Максим Виторган.

Среди других звезд, присутствовавших на премии, были замечены Ольга Шелест, Максим Галкин, Полина и Дмитрий Дибровы и многие другие знаменитости. Телеверсию премии смотрите на телеканале «Карусель».