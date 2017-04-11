10 апреля в мире отмечается День братьев и сестер. Многие знаменитости воспользовались этим поводом, чтобы опубликовать в Сети архивные снимки со своими близкими. Старшая дочь Веры Брежневой также поделилась с фолловерами в Инстаграме семейными кадрами.

1 2 3 ... 14 Соня Киперман выложила в Инстаграм архивные фото с сестрой Сарой

16-летняя Соня Киперман выложила в свой блог несколько трогательных снимков с 7-летней сестрой Сарой. Кадры, сделанные по мере взросления малышки, раньше никто не видел. На некоторых снимках присутствует также двоюродная сестра девочек.

«С национальным Днем братьев и сестер!» — подписала серию фотографий старшая дочь Веры Брежневой. «Красотки! Сара такая большая уже!», «Обе очень похожи на мамочку. Лапоньки такие!», «У Сары мамина улыбка!» — принялись писать умиленные интернет-пользователи.

А как считаете вы, действительно ли Соня и Сара — копии Веры Брежневой?