Анна Седокова довольно долго скрывала свою беременность от фанатов. В последнее время певица предпочитает не делиться с фолловерами подробностями своей личной жизни. Поэтому интернет-пользователи до сих пор могут только догадываться, кто же является женихом Анны и отцом ее третьего ребенка.
Также Анна намекнула, что роды проходили тяжело: «Потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти, но кажется сейчас все позади (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)». Позднее к певице приехали дочери, которые поддержали маму: «Спасибо! Я и моя самая верная поддержка, опора, смысл жизни и сама жизнь». Сейчас Седокова восстанавливается после тяжелых родов, и поклонники надеются, что в самом скором времени она сможет выписаться из роддома и вернуться домой.
Моника, в башмаках на мамину кровать. Ай-ай-ай☺
Что то в последнее время все тяжело рожают. Я второй раз выбрала кесарево и не пожалела, сознательно на такой же ад как с первым не пошла бы ни за что
Люди, а меня одну смущают ноги ребёнка в обуви на больничной кровати??! И даже если это сменная обувь.
всю беременность на каблуках по концертам скакала, не смотря на плохое самочувствие.