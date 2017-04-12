Недавно во всем мире случился настоящий бэби-бум. Вот и 34-летняя Анна Седокова стала матерью в третий раз. На днях певица познакомила с маленьким братиком своих дочерей, а также намекнула, что роды прошли далеко не так гладко.

1 2 3 ... 13 Навестить Анну Седокову и новорожденного приехали ее дочери

Анна Седокова довольно долго скрывала свою беременность от фанатов. В последнее время певица предпочитает не делиться с фолловерами подробностями своей личной жизни. Поэтому интернет-пользователи до сих пор могут только догадываться, кто же является женихом Анны и отцом ее третьего ребенка.

Также Анна намекнула, что роды проходили тяжело: «Потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти, но кажется сейчас все позади (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)». Позднее к певице приехали дочери, которые поддержали маму: «Спасибо! Я и моя самая верная поддержка, опора, смысл жизни и сама жизнь». Сейчас Седокова восстанавливается после тяжелых родов, и поклонники надеются, что в самом скором времени она сможет выписаться из роддома и вернуться домой.