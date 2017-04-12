Разнообразить будние дни, выйти из зоны комфорта или устроить незабываемое семейное приключение — сейчас в Москве много мест, где можно увлекательно и безопасно пощекотать себе нервы, причем как взрослым, так и детям. Мы выбрали лучшие из них.

Герои фильмов ужасов - в одном зале

В московском Музее восстания машин в 14 залах собраны герои самых популярных фильмов последних десятилетий. Но среди добродушных миньонов, Человека-паука и Трансформеров вам могут встретиться и персонажи пострашнее.

В Зал ужасов рекомендуют заходить детям от 6 лет, здесь выставлены модели из фильмов «Пятница 13» и «Восставшие из ада», можно встретить графа Дракулу и куклу маньяка Чакки. Все модели сделаны с пугающей точностью, освещение и звук заставляют кровь застывать в жилах, а такие персонажи как Фредди Крюгер могут и вовсе ожить и предложить сделать с собой пугающее селфи.

Где: Музей восстания машин, Волгоградский проспект, д.42 корп. 2

Музей восстания машин, Волгоградский проспект, д.42 корп. 2 Стоимость билета: будние дни 400-500 рублей, выходные 500-700 рублей (по билету доступны все залы)

будние дни 400-500 рублей, выходные 500-700 рублей (по билету доступны все залы) Подробности: на сайте

на сайте Возраст: 6+

«Охотники за привидениями» на ВДНХ

20 апреля в парке VR-аттракционов ВИРТУАЛИТИ на ВДНХ начинает работать уникальный аттракцион смешанной реальности «Охотники за привидениями».

Если в прошлом лабиринт ужасов представлял собой узкий коридор с актерами, загримированными под зомби и мумий, с жуткими звуками из динамиков и декорациями из пенопласта — сегодня это ультрасовременный формат виртуальной реальности!

Участник словно оказывается героем фильма ужасов: он сам идет по странному заброшенному особняку, наполненному привидениями, чудовищами и другими монстрами. Вы попадете в реальное игровое пространство общей площадью сто квадратных метров. Все препятствия и объекты виртуального мира с точностью воспроизведены на площадке, поэтому их придется преодолеть не в виртуальном, а во вполне физическом смысле: перешагнуть, оттолкнуть, обойти.

Работают не только зрение и слух, но и осязание, что делает эффект погружения просто невероятным. В Парке уже успешно работают и другие аттракционы этого формата: «Миссия Марс» — небольшой, но увлекательный квест по Красной Планете, а также «Марс Драйв» — виртуальная гонка по Марсу на реальных квадроциклах.

Где: Парк VR-аттракционов ВИРТУАЛИТИ на ВДНХ, павильон 55

Парк VR-аттракционов ВИРТУАЛИТИ на ВДНХ, павильон 55 Цена: вход бесплатный, игры — от 100 до 350 рублей

вход бесплатный, игры — от 100 до 350 рублей Подробнее: на сайте

на сайте Возраст: 6+

Экскурсии за кулисы “Бала вампиров”

В театре МДМ на Фрунзенской можно не просто посетить леденящий кровь мюзикл “Бал Вампиров”, но и побывать за сценой - в мрачном замке графа фон Кролока. Экскурсии идут дважды в день — в 17.00 и в 22.30.

Участники бэкстейдж-тура побывают в самых удаленных комнатах и узнают все о местных кровожадных обитателях: чем они питаются, что носят, где спят. Тут можно рассмотреть все то, что было скрыто за сценическим дымом и светом от обычных зрителей: роскошные костюмы вампиров, великолепные декорации в неоготическом стиле и даже подлинные предметы обихода, которыми пользовались реальные люди, жившие столетие назад. И даже попробовать искусственной крови!

Школьникам будет интересно узнать символическое значение геральдического знака графа фон Кролока, расшифровать его послания, потрогать зубы и парики вампиров, подняться под купол замка, где живут летучие мыши, а также отыскать костюм прародителя всех вампиров, правителя Валахии Влада Цепеша Дракулы.

Где: Театр МДМ, Комсомольский проспект, 28

Театр МДМ, Комсомольский проспект, 28 Цена: 700 рублей

700 рублей Подробности: на сайте

на сайте Возраст: 6+

Лабиринт страха «Maze of fear»

Московский лабиринт страха по мнению многих посетителей и любителей жанра — один из самых страшных в мире. Пугающие звуки, тусклые огни, непредсказуемые ловушки и атмосфера голливудских ужастиков…

Темноту подземелий Лабиринта страха то и дело оглушают крики испуганных посетителей. Здесь можно проверить свое мужество в одиночку или провести несколько незабываемых часов с друзьями или старшими детьми. В любом случае — сильные эмоции вам обеспечены.

Где: ул. Новый Арбат 15/1, ВДНХ, Проспект мира, 119, павильон 55

ул. Новый Арбат 15/1, ВДНХ, Проспект мира, 119, павильон 55 Цена: 350 рублей

350 рублей Подробности: на сайте

на сайте Возраст: 6+

Выставка рептилий

Представьте себе ряды с рептилиями различных форм и видов: змеи, ящерицы, пауки, черви и прочие милые насекомые. Кого-то из них можно купить, а кого-то хозяин с радостью дает погладить. Прикоснуться к холодной и гладкой чешуе — жутко, правда?

Организаторы также проводят конкурс репостов, победитель в котором получит в награду Королевского питона! «Рептилиум» — это 300 кв. метров и сотни видов живых змей, ящериц и пауков. Первая в России выставка-продажа террариумных животных пройдет 15 апреля ДК «Чайка».

Вход: бесплатный по предварительной регистрации на сайте

бесплатный по предварительной регистрации на сайте Где: ДК «Чайка», пр. Буденного, 14

Экскурсия по каменоломням Сьяны

Сьяны — самая большая подмосковная система искусственных пещер-каменоломен. Общая длина ходов составляет около 19 км. В пещере нет освещения, проложенных тропинок и других туристических благ, зато есть настоящие летучие мыши, огромные подземные гроты, завораживающие каменные изваяния и мистические лабиринты. По времени экскурсия займет около пяти часов.

Экстремальные ощущения вам обеспечены, однако поход абсолютно безопасен, поэтому к участию допускаются дети от 6 лет в сопровождении родителей. Тут можно познакомиться с подземным фольклором, обычаями и даже с подземным божеством — хранителем пещер, Аристархом, увидеть подземный быт: оборудованные для жилья гроты, роспись на стенах и даже освященный православный храм под землей.

Экскурсии проводятся как ознакомительно-прогулочные, так и в режиме «полного погружения», с ночевкой и приготовлением горячей пищи.

Где: село Новленское, Домодедовский р-н.

село Новленское, Домодедовский р-н. Цена: 1250 рублей

1250 рублей Подробности: на сайте

на сайте Возраст: 6+

Экскурсия «Мистика ночной Москвы»

Отправиться ночью на экскурсию по самым жутким местам города – испытание не для каждого. Прогулка начинается в час ночи, а заканчивается в шесть утра. Вы сможете узнать легенды, связанные с Патриаршими прудами, Красной площадью и Васильевским спуском, загадать желание на Софьиной башне и побывать в других загадочных частях города.

Одна из остановок — место, где раньше стояла Сухарева башня. Там жил Яков Брюс — он считался алхимиком и спрятал в башне «черную книгу», в которой собрал все секреты средневекового учения.

Адрес: сбор группы проходит у станции метро «Маяковская»

сбор группы проходит у станции метро «Маяковская» Цена: 1000 рублей

1000 рублей Подробности: на сайте

Приятного времяпрепровождения!