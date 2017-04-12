Герои фильмов ужасов - в одном зале
В московском Музее восстания машин в 14 залах собраны герои самых популярных фильмов последних десятилетий. Но среди добродушных миньонов, Человека-паука и Трансформеров вам могут встретиться и персонажи пострашнее.
В Зал ужасов рекомендуют заходить детям от 6 лет, здесь выставлены модели из фильмов «Пятница 13» и «Восставшие из ада», можно встретить графа Дракулу и куклу маньяка Чакки. Все модели сделаны с пугающей точностью, освещение и звук заставляют кровь застывать в жилах, а такие персонажи как Фредди Крюгер могут и вовсе ожить и предложить сделать с собой пугающее селфи.
- Где: Музей восстания машин, Волгоградский проспект, д.42 корп. 2
- Стоимость билета: будние дни 400-500 рублей, выходные 500-700 рублей (по билету доступны все залы)
- Подробности: на сайте
- Возраст: 6+
«Охотники за привидениями» на ВДНХ
20 апреля в парке VR-аттракционов ВИРТУАЛИТИ на ВДНХ начинает работать уникальный аттракцион смешанной реальности «Охотники за привидениями».
Если в прошлом лабиринт ужасов представлял собой узкий коридор с актерами, загримированными под зомби и мумий, с жуткими звуками из динамиков и декорациями из пенопласта — сегодня это ультрасовременный формат виртуальной реальности!
Участник словно оказывается героем фильма ужасов: он сам идет по странному заброшенному особняку, наполненному привидениями, чудовищами и другими монстрами. Вы попадете в реальное игровое пространство общей площадью сто квадратных метров. Все препятствия и объекты виртуального мира с точностью воспроизведены на площадке, поэтому их придется преодолеть не в виртуальном, а во вполне физическом смысле: перешагнуть, оттолкнуть, обойти.
Работают не только зрение и слух, но и осязание, что делает эффект погружения просто невероятным. В Парке уже успешно работают и другие аттракционы этого формата: «Миссия Марс» — небольшой, но увлекательный квест по Красной Планете, а также «Марс Драйв» — виртуальная гонка по Марсу на реальных квадроциклах.
- Где: Парк VR-аттракционов ВИРТУАЛИТИ на ВДНХ, павильон 55
- Цена: вход бесплатный, игры — от 100 до 350 рублей
- Подробнее: на сайте
- Возраст: 6+
Экскурсии за кулисы “Бала вампиров”
В театре МДМ на Фрунзенской можно не просто посетить леденящий кровь мюзикл “Бал Вампиров”, но и побывать за сценой - в мрачном замке графа фон Кролока. Экскурсии идут дважды в день — в 17.00 и в 22.30.
Участники бэкстейдж-тура побывают в самых удаленных комнатах и узнают все о местных кровожадных обитателях: чем они питаются, что носят, где спят. Тут можно рассмотреть все то, что было скрыто за сценическим дымом и светом от обычных зрителей: роскошные костюмы вампиров, великолепные декорации в неоготическом стиле и даже подлинные предметы обихода, которыми пользовались реальные люди, жившие столетие назад. И даже попробовать искусственной крови!
Школьникам будет интересно узнать символическое значение геральдического знака графа фон Кролока, расшифровать его послания, потрогать зубы и парики вампиров, подняться под купол замка, где живут летучие мыши, а также отыскать костюм прародителя всех вампиров, правителя Валахии Влада Цепеша Дракулы.
- Где: Театр МДМ, Комсомольский проспект, 28
- Цена: 700 рублей
- Подробности: на сайте
- Возраст: 6+
Лабиринт страха «Maze of fear»
Московский лабиринт страха по мнению многих посетителей и любителей жанра — один из самых страшных в мире. Пугающие звуки, тусклые огни, непредсказуемые ловушки и атмосфера голливудских ужастиков…
Темноту подземелий Лабиринта страха то и дело оглушают крики испуганных посетителей. Здесь можно проверить свое мужество в одиночку или провести несколько незабываемых часов с друзьями или старшими детьми. В любом случае — сильные эмоции вам обеспечены.
- Где: ул. Новый Арбат 15/1, ВДНХ, Проспект мира, 119, павильон 55
- Цена: 350 рублей
- Подробности: на сайте
- Возраст: 6+
Выставка рептилий
Представьте себе ряды с рептилиями различных форм и видов: змеи, ящерицы, пауки, черви и прочие милые насекомые. Кого-то из них можно купить, а кого-то хозяин с радостью дает погладить. Прикоснуться к холодной и гладкой чешуе — жутко, правда?
Организаторы также проводят конкурс репостов, победитель в котором получит в награду Королевского питона! «Рептилиум» — это 300 кв. метров и сотни видов живых змей, ящериц и пауков. Первая в России выставка-продажа террариумных животных пройдет 15 апреля ДК «Чайка».
- Вход: бесплатный по предварительной регистрации на сайте
- Где: ДК «Чайка», пр. Буденного, 14
Экскурсия по каменоломням Сьяны
Сьяны — самая большая подмосковная система искусственных пещер-каменоломен. Общая длина ходов составляет около 19 км. В пещере нет освещения, проложенных тропинок и других туристических благ, зато есть настоящие летучие мыши, огромные подземные гроты, завораживающие каменные изваяния и мистические лабиринты. По времени экскурсия займет около пяти часов.
Экстремальные ощущения вам обеспечены, однако поход абсолютно безопасен, поэтому к участию допускаются дети от 6 лет в сопровождении родителей. Тут можно познакомиться с подземным фольклором, обычаями и даже с подземным божеством — хранителем пещер, Аристархом, увидеть подземный быт: оборудованные для жилья гроты, роспись на стенах и даже освященный православный храм под землей.
Экскурсии проводятся как ознакомительно-прогулочные, так и в режиме «полного погружения», с ночевкой и приготовлением горячей пищи.
- Где: село Новленское, Домодедовский р-н.
- Цена: 1250 рублей
- Подробности: на сайте
- Возраст: 6+
Экскурсия «Мистика ночной Москвы»
Отправиться ночью на экскурсию по самым жутким местам города – испытание не для каждого. Прогулка начинается в час ночи, а заканчивается в шесть утра. Вы сможете узнать легенды, связанные с Патриаршими прудами, Красной площадью и Васильевским спуском, загадать желание на Софьиной башне и побывать в других загадочных частях города.
Одна из остановок — место, где раньше стояла Сухарева башня. Там жил Яков Брюс — он считался алхимиком и спрятал в башне «черную книгу», в которой собрал все секреты средневекового учения.
- Адрес: сбор группы проходит у станции метро «Маяковская»
- Цена: 1000 рублей
- Подробности: на сайте
Приятного времяпрепровождения!