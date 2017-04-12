На днях певица Натали выписалась из роддома после рождения третьего сына. Как сообщает издание «Комсомольская правда», счастливые родители назвали ребенка Евгением.
12 апреля в Инстаграме исполнительницы хита «О Боже, какой мужчина!» появился трогательный снимок с младенцем. На фотографии изображена его крохотная рука.
Фанатам артистки очень понравилось первое фото, и они оставили под ним теплые комментарии: «Счастья вам! Пусть малыш растет здоровеньким на радость вам!», «Поздравляю от всей души! Крепкого здоровья вашему сыночку!», «Растите крепкими, здоровыми и большими», «Вы большая молодец, что решили родить в таком возрасте! Это счастье, это наша жизнь!»
А фото где?
А фото где?
Манюсенькая ручка, еще вся в складочках😊