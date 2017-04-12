С каждым годом конкурсы красоты для детей становятся все популярнее и популярнее. Интерес к бьюти-смотрам возник и у дочерей британки Роксаны Мосс. Мать делает все для того, чтобы девочки-двойняшки побеждали в соревнованиях. Она даже позволяет им надевать мини-юбки и кроп-топы.

1 2 3 ... 11 Жительницу Великобритании Роксану Мосс осудили за то, что она позволяет 10-летним дочкам надевать кроп-топы и мини для участия в конкурсах красоты

29-летней жительнице Эссекса Роксане Мосс постоянно приходится выслушивать критику в свой адрес. Женщину осуждают за то, что она неправильно воспитывает своих 10-летних дочерей-двойняшек, которых зовут Стелла и Старр. Девочки вот уже как четыре года принимают участие в детских конкурсах красоты и нередко выходят на сцену в слишком уж откровенных нарядах. Правда, их мама не видит в этом ничего предосудительного.

«Когда я разрешила дочке выйти на сцену в образе Мадонны, меня раскритиковали. Но чтобы удивить судей конкурса, нужно быть оригинальным. Все уже когда-то делалось, поэтому иногда приходится выходить за рамки», — поделилась Роксана с изданием The Daily Mail.

Женщина не считает детские конкурсы красоты чем-то плохим. По ее мнению, участие в бьюти-смотрах только помогло Стелле и Старр — девочки стали более уверенными в себе и научились разбираться в вопросах моды и красоты.

