29-летней жительнице Эссекса Роксане Мосс постоянно приходится выслушивать критику в свой адрес. Женщину осуждают за то, что она неправильно воспитывает своих 10-летних дочерей-двойняшек, которых зовут Стелла и Старр. Девочки вот уже как четыре года принимают участие в детских конкурсах красоты и нередко выходят на сцену в слишком уж откровенных нарядах. Правда, их мама не видит в этом ничего предосудительного.
Женщина не считает детские конкурсы красоты чем-то плохим. По ее мнению, участие в бьюти-смотрах только помогло Стелле и Старр — девочки стали более уверенными в себе и научились разбираться в вопросах моды и красоты.
Английские цыгане