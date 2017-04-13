Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман сейчас переживают не самый простой период в своих отношениях. Несмотря на то, что певица и барабанщик расстались, она уверяет, что о разводе речи пока не идет. Да и Дмитрий все еще считает себя семейным человеком. Поклонники надеются, что пара сможет сгладить острые углы ради своей дочери, которую Виктория тщательно оберегает от прессы.
Однако Анна уверена, что между Дмитрием и Викторией еще не все потеряно, ведь они действительно любят друг друга. «На днях он все же обещал приехать к дочке — очень соскучился. Надеюсь, что эта встреча их сблизит и, быть может, даже помирит», — поделилась подруга певицы в интервью.
ну и правильно делает- свекровкам внуки-внучки не нужны: погремушечкой погремит часок и исчезнет на много-много месяцев. И зачем эти малочисленные визиты? её ребенок-хочет дает видеться, хочет -не дает.
мои бабушка и дедушка с линии отца тоже всегда укоряли мою маму,что она не дает видится им со мной, мама говорила- я не даю? приезжайте... они - дак мы же в другом городе живем,нам далеко)) смех да и только! а когда пришло время имущество завещать- так про нас вообще забыли) и куда делась их всепоглощающая любовь? сразу испарилась!
Вика, солнышко, будь мудрее. Если бабушка адекватная, то не надо запрещать видеться.
Может, там свекровь была против их брака, кто знает, поэтому и не дает. Если бы все было гладко, вряд ли бы адекватная мать запретила бабушке видеть внучку. Ребенок еще мал, он и без бабушки обойдется, не вспомнит ее.
Очень глупо манипулировать ребёнком. Хотя если честно, от Дайнеко я другого и не ожидала.
мои бабушка и дедушка с линии отца тоже всегда укоряли мою маму,что она не дает видится им со мной, мама говорила- я не даю? приезжайте... они - дак мы же в другом городе живем,нам далеко)) смех да и только! а когда пришло время имущество завещать- так про нас вообще забыли) и куда делась их всепоглощающая любовь? сразу испарилась!
мои бабушка и дедушка с линии отца тоже всегда укоряли мою маму,что она не дает видится им со мной, мама говорила- я не даю? приезжайте... они - дак мы же в другом городе живем,нам далеко)) смех да и только! а когда пришло время имущество завещать- так про нас вообще забыли) и куда делась их всепоглощающая любовь? сразу испарилась!
А как можно дать "видится"?😒 В одном слове простом 2 ошибки. Сейчас песня про т9 начнётся..
Какие добрые "подруги", какая нам разница?! Подруг таких в топку!
ну и правильно делает- свекровкам внуки-внучки не нужны: погремушечкой погремит часок и исчезнет на много-много месяцев. И зачем эти малочисленные визиты? её ребенок-хочет дает видеться, хочет -не дает.
Чтобы вам тоже жена сына так детей довала. Что за бред. Отец и мать должны иметь равные права и родители их тоже.