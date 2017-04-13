После новости о разрыве 29-летней Виктории Дайнеко с Дмитрием Клейманом поклонники начали интересоваться, будет ли певица препятствовать общению бывшего возлюбленного с совместной дочерью. На днях стало известно, что девушка не подпускает к ребенку свекровь.

1 2 3 ... 14 Подруга Виктории Дайнеко открыла новые подробности ее разрыва с мужем Дмитрием Клейманом

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман сейчас переживают не самый простой период в своих отношениях. Несмотря на то, что певица и барабанщик расстались, она уверяет, что о разводе речи пока не идет. Да и Дмитрий все еще считает себя семейным человеком. Поклонники надеются, что пара сможет сгладить острые углы ради своей дочери, которую Виктория тщательно оберегает от прессы.

На днях подруга Дайнеко рассказала журналистам eg.ru , что непростые отношения у певицы не только с мужем, но и со свекровью. По словам девушки, Виктория запрещает матери своего супруга видеться с ребенком: «Насколько я поняла, Валентина Николаевна встала на сторону сына, поэтому невестка запретила ей видеться с внучкой».

Однако Анна уверена, что между Дмитрием и Викторией еще не все потеряно, ведь они действительно любят друг друга. «На днях он все же обещал приехать к дочке — очень соскучился. Надеюсь, что эта встреча их сблизит и, быть может, даже помирит», — поделилась подруга певицы в интервью.