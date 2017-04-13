31-летняя Евгения Феофилактова и 27-летний Антон Гусев до сих пор не могут разобраться в своих сложных взаимоотношениях. Корреспонденту Woman.ru экс-участница «Дома-2» рассказала, что собирается подавать на алименты, а также пояснила, как часто ее экс-муж находит время на их общего сына.

1 2 3 ... 13 Евгения Феофилактова планирует обязать Антона Гусева выплачивать алименты

Евгения Феофилактова и Антон Гусев развелись в январе 2017 года, но перестали жить вместе за несколько месяцев до этого. Несмотря на то, что прошло уже много времени, бывшие супруги до сих пор не могут разрешить все конфликты между собой. Особенно те споры, которые касаются воспитания их совместного ребенка Даниэля.

Эксклюзивно для Woman.ru Евгения рассказала, что готовится подать на алименты, чтобы Антон хотя бы как-то помогал сыну: «Я приняла решение подавать на алименты, потому что муж не так часто видит ребенка и финансово не помогает, поэтому я считаю, что, хотя мы не зависим от него, но ребенок не должен страдать. Пусть копится денежка, ему лишней точно не будет».

Феофилактова подчеркнула, что Гусев уже два месяца не видится с ребенком. При этом сам Антон неоднократно уверял, что не общался с Даниэлем всего месяц, и то обвинил в этом бывшую жену. Евгения считает, что подать на алименты в данном случае справедливо: «В этом нет никакой мести или пиара. Ребенок имеет право. Пусть помогает ребенку, он ведь отец». Феофилактова подчеркнула, что ей и самой не нравится то, что Гусев не общается с их ребенком. Евгения уверяет, что для нее главное — счастье Даниэля.