Евгения Феофилактова и Антон Гусев развелись в январе 2017 года, но перестали жить вместе за несколько месяцев до этого. Несмотря на то, что прошло уже много времени, бывшие супруги до сих пор не могут разрешить все конфликты между собой. Особенно те споры, которые касаются воспитания их совместного ребенка Даниэля.
Феофилактова подчеркнула, что Гусев уже два месяца не видится с ребенком. При этом сам Антон неоднократно уверял, что не общался с Даниэлем всего месяц, и то обвинил в этом бывшую жену. Евгения считает, что подать на алименты в данном случае справедливо: «В этом нет никакой мести или пиара. Ребенок имеет право. Пусть помогает ребенку, он ведь отец». Феофилактова подчеркнула, что ей и самой не нравится то, что Гусев не общается с их ребенком. Евгения уверяет, что для нее главное — счастье Даниэля.
Феофилактова права. Любой отец должен помогать своему ребенку