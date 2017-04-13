Экс-супруги 31-летняя Евгения Феофилактова и 27-летний Антон Гусев никак не могут найти общий язык после расставания. Бывшие участники «Дома-2» то и дело публично обвиняют друг друга в изменах, нелюбви, клевете и многом другом. Сегодня стало известно, что Феофилактова собирается подать на алименты. В разговоре с Woman.ru девушка отметила, что ее бывшего супруга совершенно не заботит благополучие сына и, чтобы восстановить справедливость, она готова через суд призвать его к ответственности.
Мы решили узнать и вторую версию конфликта, поэтому связались с Антоном Гусевым, который рассказал, как он относится к решению экс-жены.
Однако экс-участник «Дома-2» не отрицает, что основания разозлиться у Евгении все же были.
«Дело в том, что в этом месяце я видел ребенка только один раз просто потому, что так сложились обстоятельства. Действительно, просто так получилось. Но все остальное время я помогал. Несмотря ни на что, я отношусь к Жене с уважением. Я всегда ей предлагал нормальные достойные отношения. У меня к ней нет абсолютно никакой злости. У нас ведь общий сын»,— добавил Антон.
А на чьей стороне вы в этом конфликте?