Недавно 32-летняя Юлия Волкова и двое ее детей стали гостями премии «Первые герои». В разговоре с корреспондентом одного из российских порталов 12-летняя Виктория то ли в шутку, то ли всерьез заявила, что ее мама очень злая.

1 2 3 ... 14 Недавно Юлия Волкова вместе со своими детьми побывала на премии «Первые герои»

У бывшей участницы популярной группы t.A.T.u Юлии Волковой подрастают двое детей: дочь Виктория, рожденная от Павла Сидорова, и 7-летний сын Самир от Парвиза Ясинова. Недавно вместе с ними певица отправилась на детскую премию «Первые герои». Журналисты портала Dni.ru решили поинтересоваться у Вики, какая у нее мама и насколько она может быть строгой.

«Злая она, очень злая!» — заявила девочка то ли в шутку, то ли всерьез. Сама родительница тут же пояснила, что может и прикрикнуть на детей, но только в крайнем случае. Юля поделилась, что, к счастью, Виктория и Самир редко доводят ее до повышенных тонов. Также дети рассказали о своих увлечениях. Оказалось, что девочка любит классические танцы, а вот сын певицы предпочитает кунг-фу.