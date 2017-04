36-летняя Ким Кардашьян и ее 39-летний супруг Канье Уэст очень хотят снова стать родителями, при этом, по слухам, из-за стресса они не могут договориться насчет суррогатной матери, которая выносит их третьего малыша. Между влюбленными возникла масса разногласий.

Канье Уэст и Ким Кардашьян не могут найти общий язык по вопросу суррогатной матери

Недавно звезда реалити Ким Кардашьян лично призналась родным и поклонникам в эфире шоу Keeping Up With The Kardashians, что больше не сможет родить самостоятельно, но все равно мечтает о третьем ребенке и собирается воспользоваться услугами суррогатной матери.

Супруг девушки, Канье Уэст, с ней согласен, однако он гораздо более тщательно подходит к делу и не торопится, а расстроенная запретами медиков Ким, по словам инсайдера в интервью американскому порталу Radar Online, хочет как можно быстрее найти подходящую женщину и готова отдать за это любые деньги. Поэтому у пары возникли проблемы в отношениях — говорят, они не общаются уже несколько дней! Как вы думаете, удастся ли Канье успокоить взволнованную жену и восстановить мир в семье?