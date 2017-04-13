13 апреля фигуристке Татьяне Навке исполнилось 42 года. Но прежде чем выложить собственный снимок и поблагодарить фолловеров за теплые поздравления, спортсменка поделилась новой фотографией 2-летней дочки Нади.

1 2 3 ... 14 Фолловеры Татьяны Навки умилились ее маленькой дочкой Надей

Татьяна Навка принимает поздравления с 42-м днем рождения. Но именинница решила поделиться частью внимания и теплых слов с младшей дочкой Надей — фигуристка опубликовала в своем Инстаграме новую трогательную фотографию малышки. На снимке девочка позирует на пляже во время семейного отдыха, а на ее голову повязан пестрый платок.

«Наша Надежда!!!» — незамысловато подписала фото Татьяна, а ее фолловеры стали сравнивать девочку с героиней рисунка на обертке шоколадки «Аленка» и назвали Надю «русской красавицей» и «куколкой». Через некоторое время Навка выложила и собственный яркий снимок, написав: «Спасибо огромное всем моим дорогим друзьям, родным и близким мне людям, за теплые, добрые, прекрасные слова и пожелания!!! Поверьте, каждое Ваше поздравление, мне безумно приятно и ценно!!! Вашей поддержкой и любовью, Вы даете мне силу, энергию и уверенность для дальнейших достижений! Я Вас искренне всех люблю, ваша Татьяна!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Снимки мамы и дочки всего за несколько часов набрали в общей сложности более 20 тысяч «лайков». Мы присоединяемся к поздравлениям Татьяне Навке!