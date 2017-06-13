64-летний Владимир Путин тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз, поэтому о двух его дочерях, рожденных в браке с 59-летней экс-супругой Людмилой, почти ничего неизвестно. Однако на днях в интервью с Оливером Стоуном президент России впервые ответил на вопросы о своих детях и внуках.

1 2 3 ... 13 Владимир Путин впервые пролил свет на то, как живут его дети

Владимир Путин и Оливер Стоун в течение двух лет провели серию бесед, благодаря которым американский режиссер смог создать документальный фильм «Интервью с Путиным». Телеканал ShowTime показал первый эпизод картины, которую с нетерпением ждали многие журналисты. Владимир Владимирович откровенно рассказал о некоторых подробностях своей личной жизни, о которых обычно он умалчивал — например, о своих дочерях.

«Они не занимаются политикой, они не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», — заявил президент. «Они не занимаются политикой, они не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», — заявил президент.



Также Владимир Владимирович сообщил, что у него подрастают внуки и ответил на вопрос, играет ли он с ними: «Очень редко, к сожалению». Путин сожалеет, что сейчас ему не удается проводить больше времени со своими детьми. Президент не уточнил, сколько у него внуков и от обеих ли дочерей.