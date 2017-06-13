Владимир Путин и Оливер Стоун в течение двух лет провели серию бесед, благодаря которым американский режиссер смог создать документальный фильм «Интервью с Путиным». Телеканал ShowTime показал первый эпизод картины, которую с нетерпением ждали многие журналисты. Владимир Владимирович откровенно рассказал о некоторых подробностях своей личной жизни, о которых обычно он умалчивал — например, о своих дочерях.
Также Владимир Владимирович сообщил, что у него подрастают внуки и ответил на вопрос, играет ли он с ними: «Очень редко, к сожалению». Путин сожалеет, что сейчас ему не удается проводить больше времени со своими детьми. Президент не уточнил, сколько у него внуков и от обеих ли дочерей.
Двое у него точно были - внук и внучка от брака дочери Марии (29 лет) с фризом(голландцем) Иост-Иорритом Фаассеном. Про вторую дочь знаю, что она танцует и владеет виллой в Биарриц, а Маша жила в Форшхотене, хорошенькое маленькое местечко в Южной Голландии, в шикарном пентхаузе, сейчас вроде там не живут. Прямо всё так засекречено, бином Ньютона да и только -)
Насколько я знаю обе дочери живут в России, одна занимается наукой, вторая не знаю чем. Правильно, что Владимир Владимирович скрывает семью.
Я очень уважаю нашего президента. Всего ему самого хорошего.
Правильно делает что не афиширует особо жизнь своих родных и близких, я бы тоже на его месте так делала.
А то никто не догадывался, что у него внуки. Дедуля всё косит под молодого и наивно надеется, что все поверят.
А то никто не догадывался, что у него внуки. Дедуля всё косит под молодого и наивно надеется, что все поверят.
Я тоже уважаю В.В. Путина. Сколько его злословили, лили грязЬ, провоцировали! Как толЬко он это всё выдержал. Наверное толЬко благодаря спорту ещё жив. Всего Вам хорошего, господин Президент ххх
Это точно))) Дедуля нагреб не хило сидя у кормушки, его дочери в полном шоколаде, и внукам-правнукам достанется на шикарную жизнь. А народу - "Денег нет, но вы держитесь!"
Меня терзают подозрения, что вы бы тоже неплохо "нагребли" бы, если вас подпустили бы к этому "корыту". Да как и каждый из нас. Слаб человек.
Путин заявил в своем послании:— Каждый мужчина должен иметь минимум трех детей.И мысленно добавил: "Двух от жены плюс одного от любовницы. А еще пожизненный пост президента страны".Сердюков: "А еще свое личное министерство и восемь боевых подруг".Кадыров: "А еще двенадцать арабских скакунов, папаху имама и бабки из российского бюджета".Усманов: "А еще океанскую яхту, футбольный клуб, особняк в Лондоне и двадцать миллиардов долларов".И все вместе: "А для этого мы должны постоянно иметь Россию и российских лохов!"