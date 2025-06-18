Летние каникулы, должно быть, лучшее время в жизни ребенка, и задача родителей сделать эти дни насыщенными и незабываемыми. Специально для вас мы подобрали 9 лучших развлечений для детей в июне, которые сделают семейный отдых в столице полезным и нескучным.

1. Буйство красок на фестивале цветов



В этом году организаторы знаменитого фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show подготовили большое количество развлечений для маленьких посетителей. На протяжении 10 дней в парке искусств «Музеон» можно будет создать сады в миниатюре, принять участие в многочисленных мастер-классах, приготовить варенье и даже попасть на «Бал в лесу» от одного из московских театров. А благодаря теме фестиваля этого года «жизнь в стиле эко» у москвичей появится возможность подарить вторую жизнь полиэтиленовым пакетам, превратив их в цветы.

И, конечно, всем детям и взрослым будет интересно сфотографироваться с гигантским хамелеоном, который специально для фестиваля из старого садового инвентаря создаст знаменитый португальский стрит-арт-художник Бордалло II.

Когда: C 29 июня по 9 июля

C 29 июня по 9 июля Где: Парк искусств «Музеон»

Парк искусств «Музеон» Стоимость: от 300 руб.

2. Парад героев



Весь июнь Музей Восстания Машин проведет в поисках детей-супергероев для того, чтобы в начале следующего месяца организовать грандиозный парад. Участвовать могут дети до 16 лет - им необходимо прислать свою фотографию в костюме вымышленного персонажа и неважно, будет это Спайдермен или героический Человек-сосиска.

Всех отобранных участников ждет бесплатное посещение музея, супергеройские войны и игры, а также розыгрыш призов. Фотографии необходимо присылать на почту: msk@musbot.ru

Когда: прием заявок длится весь июнь, парад состоится 1 июля

прием заявок длится весь июнь, парад состоится 1 июля Где: Волгоградский проспект д.42 корп. 2

3. Ура, автолето!



В июне один из лучших детских музеев «Экспериментаниум» приглашает детей на «Автолето» в новый зал, посвященный автомобильной тематике. Посетителей ждет серия интерактивных шоу, опытов и мастер-классов, которые расскажут о строении автомобилей, химических свойствах различных автомобильных жидкостей, эко-транспорте, безопасности на дорогах и многом другом.

Также в июне в музее повторится командный турнир «Килограмм ума». Самому младшему участнику команды должно быть не менее 3 лет, а самому старшему – не более 99.

Когда: будние дни с 9:30 до 19:00, выходные и праздники с 10:00 до 20:00

будние дни с 9:30 до 19:00, выходные и праздники с 10:00 до 20:00 Где: Ленинградский просп., д. 80, к.11

Ленинградский просп., д. 80, к.11 Стоимость: от 450 руб. (в конце июня действуют скидки на шоу-программы)

4. Потанцуем?



Кто сказал, что в парках танцуют только взрослые? На протяжении всего лета в Воронцовском парке по субботам обучают азам латины, бачаты, вальса и танго не только больших, но и маленьких посетителей.

В 12:00 на занятия могут приходить дети от пяти лет. Занятия проходят в группах около главной сцены парка и будут продолжаться до конца августа.

Когда: по субботам в 12:00

по субботам в 12:00 Где: Воронцовский парк

Воронцовский парк Стоимость: бесплатно

5. Детское советское кино



В летние каникулы сеть кинотеатров «Москино» приглашает юных зрителей в мир детского кинематографа. Три месяца здесь бесплатно показывают лучшие образцы советского детского и юношеского кино: «Сказка о потерянном времени», «Сказка о царе Салтане», «Подкидыш», «Дети капитана Гранта» и другие фильм капитана Гранта» и другие фильмы.

Когда: расписание на сайте

расписание на сайте Где: кинотеатры “Вымпел”, “Березка”, “Искра”, “Молодежный”, “Полет”, “Спутник”

кинотеатры “Вымпел”, “Березка”, “Искра”, “Молодежный”, “Полет”, “Спутник” Стоимость: бесплатно

6. Лето по-итальянски!



Московский музей современного искусства предлагает детям от 7 лет почувствовать себя в роли мастера Антонио Гауди и... начать бить посуду! На мастер-классе из разноцветных осколков, камней, ракушек и кусочков стекла детей научат складывать драгоценную мозаику, цветную плитку и калейдоскопы.

По выставке «Антонио Гауди. Барселона» педагоги ММОМАkids придумали интерактивные экскурсии и мастер-классы с учетом особенностей восприятия разных возрастных групп.

Когда: Подробности на сайте.

Подробности на сайте. Где: Большая Грузинская 15

Большая Грузинская 15 Стоимость: 550 рублей — для детей от 7 до 15 лет, 300 рублей — для детей до 7 лет.

7. Музыка в музее



Летом Центральный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки проводит интерактивные программы для детей и всей семьи. Детей ждет знакомство с музыкальными инструментами, о которых разные народы мира сложили свои сказки и легенды: мандолина, орган, трещотка, кастаньеты и маракас - на этих и других инструментах участникам предстоит сыграть в импровизированном оркестре. Также участники программы вместе с ведущими будут разыгрывать театральные сказки и проходить музыкальные квесты.

Когда: расписание на сайте http://glinka.museum/

расписание на сайте http://glinka.museum/ Где: ул. Фадеева, д. 4

ул. Фадеева, д. 4 Стоимость: для групп до 4 человек - 1000 руб.

8. Летние программы в театральном музее

В июне Театральный музей им. Бахрушина и Дом-музей Ермоловой проводят летние программы для детей. Юных посетителей музея ждет путешествие по особняку основателя музея Алексея Бахрушина, рассказ о его театральной коллекции и процессе создания театрального пространства.

А потом в летней беседке в саду ребята под руководством сотрудника музея будут создавать модель своего театрального пространства – театральный макет. Здесь можно будет дать волю фантазии и придумать декорации к своей любимой сказке. Рекомендуемый возраст: 6-10 лет.

Когда: 18, 25 июня в 14.00

18, 25 июня в 14.00 Где: Главное здание Театрального музея им. А.А. Бахрушина.

Главное здание Театрального музея им. А.А. Бахрушина. Стоимость: Стоимость билета – 500 руб.

9. Кто быстрей на беговеле?



24 июня на территории парка «Сокольники» состоятся соревнования на беговелах, специально для которых будет подготовлена трасса. Гостям праздника будет предложено преодолеть маршрут и получить призы и сувениры от парка.