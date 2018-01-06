40-летний Сергей Светлаков нечасто делится подробностями личной жизни. На днях же артист преподнес своим поклонникам приятный сюрприз и опубликовал в соцсети фото с маленьким сыном. Примечательно, что ранее Сергей предпочитал скрывать мальчика от любопытных глаз.



1 2 3 ... 10 Сергей Светлаков впервые показал лицо сына Вани

Сергей Светлаков вместе с семьей проводит свои новогодние каникулы в одной из жарких стран. На днях актер выложил в Инстаграм коллаж, состоящий из снимков, сделанных на курорте.



На нем Светлаков показал не только родителей, супругу Антонину и дочь от первого брака Настю, но и 4-летнего сына Ивана, лицо которого фанаты раньше не видели.

Фото Сергей с юмором подписал: «Хорошо у нас на Урале зимой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Поклонники шоумена были поражены тем, как сильно маленький Ваня похож на своего звездного папу. Поклонники шоумена были поражены тем, как сильно маленький Ваня похож на своего звездного папу.

Кроме того, поклонники Светлакова в очередной раз отметили, что дочка Настя также растет его точной копией. А что вы думаете о феноменальном сходстве детей с отцом?