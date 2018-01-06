Сергей Светлаков вместе с семьей проводит свои новогодние каникулы в одной из жарких стран. На днях актер выложил в Инстаграм коллаж, состоящий из снимков, сделанных на курорте.
На нем Светлаков показал не только родителей, супругу Антонину и дочь от первого брака Настю, но и 4-летнего сына Ивана, лицо которого фанаты раньше не видели.
Фото Сергей с юмором подписал: «Хорошо у нас на Урале зимой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Кроме того, поклонники Светлакова в очередной раз отметили, что дочка Настя также растет его точной копией. А что вы думаете о феноменальном сходстве детей с отцом?
Такой холосенький красавчик малыш весь в папу!
Мы об этом думать должны🤔🤔?!
Новая жена копия бывшей, только брюнетка
жена с нормальным носом человеческим, нормальными губами, не утиными, без широких бровей и имплантов 4-го размера... озадачил. а этот Светлаков не так прост, как кажется)