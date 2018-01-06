06.01.2018
40-летний Сергей Светлаков нечасто делится подробностями личной жизни. На днях же артист преподнес своим поклонникам приятный сюрприз и опубликовал в соцсети фото с маленьким сыном. Примечательно, что ранее Сергей предпочитал скрывать мальчика от любопытных глаз.
  • Сергей Светлаков
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    Сергей Светлаков впервые показал лицо сына Вани

Сергей Светлаков вместе с семьей проводит свои новогодние каникулы в одной из жарких стран. На днях актер выложил в Инстаграм коллаж, состоящий из снимков, сделанных на курорте.

На нем Светлаков показал не только родителей, супругу Антонину и дочь от первого брака Настю, но и 4-летнего сына Ивана, лицо которого фанаты раньше не видели.

Фото Сергей с юмором подписал: «Хорошо у нас на Урале зимой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Поклонники шоумена были поражены тем, как сильно маленький Ваня похож на своего звездного папу.

Кроме того, поклонники Светлакова в очередной раз отметили, что дочка Настя также растет его точной копией. А что вы думаете о феноменальном сходстве детей с отцом? 

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